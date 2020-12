El BNG censura la "opacidad" con los fondos europeos de Feijóo, al que afea sus "actos botafumeiro" con Casado

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada del BNG en el Parlamento gallego Noa Presas ha censurado la "opacidad" con la que, dice, actúa la Xunta respecto a los proyectos para optar a los fondos europeos 'Next Generation' después de "no contestar" a los requerimientos de la oposición sobre este asunto y que se han limitado "a un Power Point de 13 páginas, portada incluida, en el que no cuadran ni las cifras".

Así se ha expresado la portavoz de Economía del grupo parlamentario nacionalista en una rueda de prensa celebrada en la mañana de este viernes en el Pazo do Hórreo, donde ha demandado "transparencia" al Gobierno gallego respecto a los proyectos para optar a fondos europeos que, para el BNG, deben contar con una "estrategia" que apueste por "modernizar" Galicia y "blindar" los servicios públicos.

Y es que, según Presas, "después de un mes" tras la solicitud de informaicón formulada por el Bloque sobre los "más de 100 proyectos" para recibir inversiones del fondo Next Generation, "lo único" aportado por la Xunta es "un Power Point de 13 folios con cuatro generalidades".

Además, ha censurado que en dicho documento "faltan 1.600 euros respecto a lo anunciado", lo que le ha llevado a sentenciar que el Ejecutivo que preside Alberto Núñez Feijóo "ni se molesta en que cuadren las cifras".

Frente a esto, Presas ha censurado que Núñez Feijóo se dedique a "actos botafumeiro con su jefe", en referencia al encuentro organizado por el PP este viernes en A Coruña con presencia del presidente del partido a nivel nacional, Pablo Casado. "La gestión basada en la ocultación del PP es antidemocrática", ha apostillado.

"ROMPER CENTRALISMO"

"Desde el BNG no vamos a permitir que la opacidad de este gobierno estropee esta oportunidad", ha sentenciado la diputada, antes de avanzar la presentación de una iniciativa parlamentaria en la que piden que los proyectos del Next Generation sean abordados de forma "transparente", gestionados "de forma directa" desde Galicia y se enmarquen dentro de una "estrategia de país" con "objetivos y criterios claros".

Presas ha puesto el acento en la necesidad de que los fondos europeos para la recuperación post-covid sean gestionados de forma directa desde Galicia, pues el Bloque cree que "si se impone el centralismo, Galicia pederá como siempre".

"Galicia está en posición de salir a por todas si se supera el inmovilismo del PP", ha aseverado la parlamentaria.