El BNG censura la respuesta de la Xunta al problema en las residencias: "Ni una propuesta para evitarlo"

Valora la paralización de las actividades no esenciales aunque cree que "llega tarde"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha censurado la "falta" de iniciativa de la Xunta para hacer frente a la situación de las residencias de mayores en Galicia, donde en las últimas semanas han proliferado los contagios por coronavirus entre usuarios y trabajadores.

"Ni una propuesta, ni una medida por parte del Gobierno gallego para evitarlo, nada sobre cómo garantizar que las residencias cuenten con material de protección, nada sobre la ejecución de un plan de choque con la realización masiva de test entre personas usuarias y trabajadoras como demanda el BNG, nada sobre cómo evitar que la situación en estos centros, que ya es durísima, empeore", ha aseverado Pontón en un audio remitido a los medios tras la comparecencia de este domingo del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo.

Para Pontón, el jefe del Ejecutivo autonómico debe "asumir su responsabilidad" y "activar un plan de choque" para las residencias de mayores, que tienen que contar con material de protección y test "masivos". Además, insiste en que las residencias privadas han de ser intervenidas por la Xunta.

Por otra parte, Pontón también se ha referido a la paralización de la actividad económica considerada no esencial, una medida aprobada este domingo en Consejo de Ministros y que comenzará a aplicarse a partir de este lunes.

La líder frentista considera que la decisión "llega tarde", aunque valora que el Gobierno la adopte para poner por encima de todo la salud. "Llega tarde pero mejor tarde a que no se produzca porque sabemos que quedarse en casa salva vidas y no se justifica que en una situación de emergencia no se paralizara la actividad no esencial", ha apostillado Pontón.

"PRIMERO LA SALUD"

En este sentido, ha subrayado que "lo importante es poner por delante la vida de las personas" y "superar lo antes posible la crisis sanitaria". Para después quedará, ha continuado, la recuperación de la actividad econónica, algo que "por supuesto" también preocupa al BNG "porque afecta al futuro del país".

"Será necesario poner en marcha las medidas que permitan afrontar los efectos de una crisis económica que ya está teniendo graves consecuencias", ha sentenciado Pontón.