El BNG denuncia la "ausencia de planificación real" contra los incendios forestales: "Cada año se repite el mismo guión"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada del BNG Sonia Vidal ha denunciado este domingo la "ausencia de planificación real" contra los incendios forestales en Galicia, así como la falta de una "política integral de prevención" por parte de la Xunta. En este sentido, ha lamentado que "cada año se repite el mismo guión: reaccionar cuando el fuego ya está activo, en vez de trabajar durante todo el año para anticiparse y minimizar el riesgo".

"No estamos delante de un problema inevitable ni de una cuestión que solo dependa de la climatología. La realidad es que la Xunta continúa sin activar una planificación efectiva que priorice la prevención sobre la extinción, ni una coordinación real con los ayuntamientos y con las personas que trabajan y viven en el rural", ha indicado.

En una nota de prensa difundida este domingo, el BNG ha subrayado que su propuesta es que el Plan de Prevención de Incendios Forestales de la Xunta incluya actuaciones continuas a lo largo del año. Es decir, "limpieza y mantenimiento, recuperación de masas autóctonas, apoyo a la fijación de población en el rural y creación de redes locales de vigilancia".

Con todo, los nacionalistas también han reclamado una "profesionalización y mejora de las estructuras de coordinación", especialmente entre administraciones y sector primario.

"No se trata solo de apagar incendios, sino de evitar que comiencen y se extiendan. Lo que está en juego no es solo nuestro patrimonio natural, sino también la seguridad y el futuro de nuestras villas y aldeas", ha concluido.

Finalmente, el BNG ha reconocido la "capacidad profesional, dedicación y esfuerzo humano" de los equipos desplegados para extinguir los incendios activos en Galicia.