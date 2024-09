El BNG emplaza a Rueda a dejar el "servilismo" al PP y reunirse con Sánchez con una "posición de país"

A CORUÑA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha emplazado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a acudir a la reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con una "posición de país" y no de "partido".

"Viendo las declaraciones de Rueda es preocupante la actitud con la que va, subordinación y servilismo a Madrid como nunca antes hemos visto", ha dicho en referencia al PP, en declaraciones a los periodistas tras una reunión con el rector de la Universidade da Coruña, Ricardo Cao, y en relación al encuentro previsto para el viernes.

Pontón ha incidido en que el BNG negoció con el PSOE, en el acuerdo de investidura, que Galicia "tiene que tener la misma quita que otras autonomías en su deuda publica".

"Si el presidente del Gobierno le ofrece una quita de la deuda va a decir sí o no o va a negarse a tratar de ese tema porque se lo marcó Feijóo", se ha preguntado Pontón después de que Rueda asegurase que estaba dispuesto a "escuchar" a Sánchez sobre financiación, pero sin "negociar" o sellar "acuerdos".

En base a estas declaraciones, la dirigente nacionalista le ha emplazado a aclarar "si está dispuesto, por únicamente cumplir las directrices de su partido, a renunciar a que los gallegos tengamos quita de la deuda, lo que nos permitiría tener a dispoción muchos millones de euros para sanidad, educación o atención a la dependencia".

"Es cuestión clave para no ir a otra cita que quede en una foto y no traiga nada para este país", ha aseverado Pontón quien ha demandado una "posición de país" y no "de partido". "Pero eso requiere un diálogo y ni siquiera levantó el teléfono para hablar con la líder de la oposición", ha remarcado.