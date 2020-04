El BNG exige un protocolo gallego de uso "obligatorio" de mascarillas y un reparto gratuito a la población

Ana Pontón pide a Feijóo una mesa económica para definir una salida gallega a la crisis económica

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha exigido un protocolo gallego propio para el uso de mascarillas que, a juicio de los nacionalistas, debe de ser "obligatorio". Además, ha pedido que, para "garantizar" la salud pública, este uso "generalizado" debe hacerse seguro con la "distribución gratuita" de este material.

"No puede ser una recomendación del Gobierno, debe ser obligatorio mientras haya riesgo de contagio, tratamientos o vacuna", ha señalado en rueda de prensa telemática la portavoz nacional del BNG, quien ha reclamado la "elaboración ya de un protocolo" en esta dirección.

Así se lo ha exigido al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de quien hizo referencia a que él mismo, este domingo, defendió la "importancia de que se hagan cosas, sin tanto mirar las competencias". Lo que "importa", ha incidido, es llevar a cabo medidas "para poner por delante los intereses del país".

Además, Pontón ha considerado que el uso "debe hacerse obligatorio ya" entre los trabajadores que siguen con su jornada laboral y, en este sentido, ha considerado que "no tiene justificación que los empresarios estén obligados a cuestiones menores" en materia de riesgos laborales y ahora "sea voluntario" el uso de este material. "Desde ya tiene que ser obligatorio", ha aseverado.

En este sentido, ha reconocido los "problemas de abastecimiento" para administrar este material, por lo que ha exigido al Gobierno gallego que "tiene que adelantarse" y debe impulsar una producción propia gallega. "Urgen acciones claras para garantizar a nivel gallego mascarillas, guantes e hidrogeles", ha dicho, tanto para lo "inmediato" como pensando en el futuro.

Pontón ha dicho que "ojalá" no haya "rebrotes", pero ha temido que no vaya a ser "la única pandemia" a la que haya que enfrentarse en el futuro. "Y lo que tenemos que hacer es prepararnos, no podemos esperar a que vega (el material) de China o de otros países", ha indicado la dirigente nacionalista, quien ha apuntado que se trataría de "cubrir las necesidades inmediatas y preparar stocks para el futuro".

El BNG insiste en que hay que crear "una compañía pública gallega2 de producción de este tipo de material y "promover" entre el tejido empresarial gallego que se fabrique. "No se puede echar balones fuera", ha interpelado al mandatario autonómico.

OPOSICIONES

Por otro lado, la portavoz nacional del BNG ha vuelto a insistir en que el Gobierno gallego debería suspender las oposiciones hasta el año que viene, garantizando el mismo número y distribución de plazas que en la actual convocatoria, sumando también las vacantes por la tasa de reposición de 2021.

Para Pontón es "electoralista" mantenerlas convocadas, una calificación que atribuye a que es la única comunidad que las mantiene y, precisamente, es la que tiene unas elecciones previstas para este año. Así, ha apelado a acabar con la "incertidumbre" de "tantas personas que llevan meses o años preparándose para esta cita y ahora están en un "limbo que no es de recibo".

En el ámbito sanitario, se ha referido a que, aunque el Gobierno gallego "rectificó", el "mero hecho de haberlas tomado" inicialmente es "grave". Se refirió así a que "rescindiese" contratos a personal de enfermería pese a tenerlos hasta finales de mes previstos y a que se prescindiese de personal eventual infectado. "La Xunta tiene que garantizar condiciones dignas" para este colectivo y su reconocimiento", ha remarcado.

Pontón, preguntada por el estudio epidemiológico anunciado por el presidente de la Xunta, ha dicho que "cuantos más, mejor conocimiento del coronavirus". "Eso es positivo para nuestro país y no hay que hacer polémica", ha considerado.

SITUACIÓN ECONÓMICA

En su intervención en rueda de prensa, Ana Pontón también ha mostrado su "preocupación" por la situación de los trabajadores, que ven con "incerteza" el futuro, por lo que ha reclamado a la Xunta que prepare la situación y convoque una mesa económica para definir las actuaciones en la desescalada y la recuperación económica.

La dirigente nacionalista ha advertido de que hay que "construir una posición de país, con medidas excepcionales, de ámbito gallego". "Los grandes pactos a 600 kilómetros siempre nos dejaron fuera y, ante una crisis de estas características, es necesario y urgente una posición de país", ha aseverado Pontón, quien ha pedido "transparencia total" en la información de todos los datos, especialmente refiriéndose a los vinculados con residencias.