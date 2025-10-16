BNG exige a la Xunta remitir los presupuestos al Parlamento cuando se aprueben en Consello y pide que "no dilate plazos"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
La portavoz de Facenda del BNG en Parlamento de Galicia, Noa Presas, ha instado a la Xunta a "rectificar" y remitir los presupuestos al Parlamento de Galicia cuando se aprueben en el Consello extraordinario, que se celebrará este viernes, y ha pedido al Ejecutivo gallego "no dilatar plazos".
"Es una forma de romper con el protocolo habitual de relaciones entre el Gobierno y el Parlamento Galego que, además, es una forma de obstaculizar conscientemente la labor de control y fiscalización de la oposición", ha afirmado Presas.
A renglón seguido, ha augurado que este fin de semana estará "lleno de anuncios sin contrastes" ya que los gallegos "no podrán" acceder a la documentación y ver "realmente lo que el Gobierno gallego compromete en estos presupuestos para 2026".
"Esto anticipa lo que ya vimos en otras ocasiones. Un presupuesto de propaganda y publicidad, que estará arrasado por modificaciones presupuestarias y que, realmente, no se parecerá en nada el resultado al proyecto inicial", ha esgrimido la diputada del BNG.
Por todo ello, ha instado a la Xunta a "rectificar, a respetar al Parlamento gallego y remitir ya, a la máxima prontitud", una vez tramitado el Consello de la Xunta, toda la documentación de los presupuestos "en aras de la democracia y transparencia".