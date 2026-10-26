El BNG felicita a Lula da Silva por su "histórica victoria" en las elecciones brasileñas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El BNG ha felicidado al presidente electo de Brasil, Lula da Silva, por su "histórica victoria" en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se celebraron este domingo en el país latinoamericano. "Un triunfo de mucha importancia para toda la izquierda latinoamericana y mundial", ha destacado la formación nacionalista.

"La victoria de Lula da Silva es de todo el pueblo brasileño en la defensa de su soberanía, de los avances sociales, de la protección del medio ambiente y de las causas justas de la humanidad, como la del pueblo palestino que el presidente Lula sostuvo públicamente en la reciente Asamblea General de las Naciones Unidas", ha reivindicado la Ejecutiva del Bloque.

En un comunicado, el BNG ha extendido su enhorabuena a todo el pueblo brasileño por la celebración de unas elecciones en un ambiente "pacífico y democrático", a pesar de "las injerencias extranjeras de grandes tecnológicas como META, que censuraron la campaña del presidente Lula da Silva en las redes sociales, y de la extrema derecha".

Además, ha subrayado que la victoria de Lula se alcanzó gracias a una "masiva movilización" popular y apoyándose en las políticas socieconómicas para las clases trabajadoras de Brasil. También ha destacado que durante la campaña electoral Lula da Silva decretó la prohibición total de las apuestas digitales y de los casinos online con el objetivo de "frenar la crisis de endeudamiento familiar y combatir la ludopatía".

"Es solo uno de los innumerables retos que afrontará Lula da Silva en su cuarto mandato, junto a la extensión de los programas socioeconómicos para las familias y la clase trabajadora, la protección de la infancia y de la tercera edad, la defensa de la Amazonía y del medio ambiente o el impulso a la extensión de los derechos sociales. Un programa de gobierno que desde el BNG celebramos y a lo que deseamos un gran éxito", ha concluido la formación.