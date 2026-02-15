BNG insta a la Xunta a poner en marcha de forma "inmediata" ayudas para los afectados por las borrascas

Archivo - El diputado del BNG Iago Tabarés - BNG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Iago Tabarés, ha instado a la Xunta a poner en marcha, con carácter "inmediato", un programa de ayudas "extraordinarias y urgentes" para las personas, familias, pequeñas y medianas empresa (Pymes), autónomos, agricultores y ganaderos afectados por los daños derivados de las borrascas.

Tal y como ha trasladado el Bloque en una nota de prensa, Tabarés registró en el Parlamento una Proposición No de Ley con este objetivo y recordó que la Xunta "no declaró situación de emergencia", aunque "todo el país fue declarado zona catastrófica" como consecuencia del temporal.

Así, ha señalado los daños a infraestructuras, servicios públicos, viviendas, explotaciones y cultivos. "Ni los seguros privados, ni las ayudas anunciadas por diferentes administraciones públicas, van a conseguir cubrir la totalidad de los prejuicios", ha advertido.

Tabarés ha destacado en que son los municipios los que están soportando en solitario los costes de las primeras actuaciones, como labores de limpieza, retirada de lodos, reparaciones de caminos y reposición de servicios básicos. Unos gastos que, ha asegurado, son "extraordinarios" y "superan claramente el ámbito local".

Por ello, ha subrayado la "necesidad" de que de forma "coordinada y transparente" todas las administraciones públicas "contribuyan a paliar las consecuencias y efectos tan devastadores para las personas, familias, explotaciones" y para el "tejido económico y social".

En este sentido, la PNL propone establecer medidas de coordinación y colaboración con los municipios y los sectores sociales implicados para garantizar la "eficacia y transparencia en la gestión de las ayudas".

Con todo, será debatida en el Parlamento en las próximas semanas.