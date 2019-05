El BNG llevará al Parlamento europeo iniciativas sobre el saneamiento de la ría de Foz

Publicado 13/05/2019 11:52:49 CET

Ana Miranda urge la sustitución del emisario de Viveiro para no perder fondos Feder

LUGO, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del BNG Ana Miranda se ha comprometido a trasladar al Parlamento europeo los problemas medioambientales y de saneamiento de la ría de Foz, según informa la formación nacionalista.

Lo ha hecho en un encuentro con el vicepresidente de la Diputación de Lugo, Antonio Veiga, y el candidato del BNG a la Alcaldía, Francisco Xavier Fanego, así como usuarios de las instalaciones portuarias y representantes que desarrollan su actividad en el puerto y en la ría.

Miranda ha calificado como una "prioridad" subsanar los problemas de saneamiento y ha considerado "inaceptable" la actitud de la Xunta y del Gobierno central. Así, ha considerado una "constante" los vertidos y la contaminación. "Y no porque no hay fondos europeos para solucionarlo, sino porque los fondos que hay no se ejecutan".

Por su parte el candidato a la Alcaldía, ha calificado de "alarmante" que la ría "llee un año cerrada para el marisqueo debido a la presencia de fecales en las aguas, lo que impide trabajar a mariscadoras y mariscadores de Foz y Barreiros".

EMISARIO DE VIVEIRO

Por otra parte, Miranda ha reclamado la sustitución del emisario de Viveiro para que no se pierdan fondos Feder, al tiempo que ha defendido el cumplimiento de la directiva marco del agua sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas.

En una visita a la localidad, junta a la candidata a la Alcaldía, Miriam Bermúdez, ha considerado "lamentable que pese a existir fondos no se ejecute este proyecto", ha dicho sobre la sustitución del emisario que atraviesa el puerto de Celeiro, como parte de la mejora de saneamiento de Viveiro.