El BNG pide a Caamaño escuchar "más" la manifestación de Vigo y "atacar menos": "Que no insulte a la inteligencia"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, pide al conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, escuchar "más" la "masiva y multitudinaria" manifestación de miles de personas del pasado jueves en Vigo en defensa de la sanidad pública y "atacar menos". "Que no insulte a la inteligencia colectiva ni de la ciudadania de Vigo ni del conjunto de la sociedad gallega", afirma.

Este viernes, el conselleiro de Sanidade ha dicho "no compartir los mantras ideológicos" de la manifestación convocada por la de la Plataforma SOS Sanidade Pública en Vigo. La movilización reclamaba "reconstruir" el área sanitaria de Vigo y protestar contra el modelo concesional del Hospital Álvaro Cunqueiro.

A preguntas de la prensa en Santiago sobre estas palabras, Rodil ha opinado que Caamaño "debería hacer más por escuchar lo que le está diciendo la sociedad de Vigo" al conselleiro y "atacar algo menos al pueblo gallego".

La diputada nacionalista pone en valor la "defensa colectiva a de un derecho fundamental" frente a los "recortes" del PP en materia sanitaria que "hacen cada vez más difícil" poder ir al médico debido a las listas de espera, lo achaca al "objetivo fundamental" de "minar la sanidad pública" para "servir en bandeja ese derecho fundamental a la sanidad privada".

El conselleiro ha reiterado su "máximo respeto" por aquellas personas que "con buena voluntad" acudiesen a esta manifestación porque "todo es mejorable", tal y como ha reconocido posteriormente, si bien ha recalcado que el compromiso de la Xunta y de su departamento en esta comarca es "innegable".

En contraposición, el titular de Sanidade ha denunciado que "no hay tanto respeto" por parte de "todos esos políticos que utilizan la sanidad como una herramienta de lucha" porque "no reconoce ninguna bondad" por parte del sistema público. "Gente que siempre está en el 'no', gente que no aporta posibles soluciones, que cree que esa es la manera para crecer políticamente", ha añadido Gómez Caamaño.