El BNG pide la cesión "inmediata y gratuita" de viviendas de la Sareb para responder a la demanda ciudadana

VIGO, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El BNG reclamará al Gobierno de España la "transferencia inmediata y gratuita" de las viviendas propiedad de la Sareb a la Xunta de Galicia, para que sean puestas a disposición de la ciudadanía y dar así respuesta a la gran demanda de vivienda pública.

Así lo ha trasladado la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en un acto sobre vivienda celebrado en Vigo, en el que ha estado acompañada por la candidata al Congreso por Pontevedra, Carme da Silva.

Pontón ha señalado que, el próximo 23 de julio, entre otras cosas, los ciudadanos se "juegan" las futuras políticas de vivienda, y ha subrayado que uno de los compromisos del BNG, si tiene un grupo fuerte en el Congreso y puede condicionar al Ejecutivo, será impulsar esa cesión gratuita de viviendas.

Al respecto, la líder del BNG ha criticado que el Gobierno, "con la complicidad de la Xunta", pretende que los ciudadanos "paguen dos veces" por esas viviendas de la Sareb, unas viviendas que ya fueron pagadas "con el rescate bancario".

Tras volver a recordar la subida de los precios de los alquileres, Ana Pontón ha remarcado que "no es decente" que haya jóvenes que no se pueden emancipar porque no pueden acceder a un alquiler, o que haya familias trabajadoras que no lleguen a fin de mes por esos pagos de vivienda.

La portavoz nacional del BNG ha denunciado que, mientras esto está ocurriendo, administraciones como la Xunta "no hacen nada". Al respecto, ha criticado los "incumplimientos clamorosos" del gobierno gallego en materia de vivienda, y ha acusado a la Xunta de haber "dinamitado" las políticas que permitirían el acceso a ese derecho.

Por su parte, Carme da Silva ha subrayado que "no es asumible" para una sociedad que el 90 % de los jóvenes menores de 30 años no puedan permitirse ni siquiera un alquiler, y ha reclamado verdaderas "políticas públicas de vivienda" tanto desde la administración autonómica como desde el Gobierno central. "No puede ser que sea el mercado el que decida quien puede acceder a una vivienda y quien no", ha sentenciado.