El BNG pide explicaciones a la conselleira do Mar por la "crisis productiva" de las rías y la gestión del sector

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El BNG ha reclamado a la conselleira do Mar, Marta Villaverde, que "aproveche" su comparecencia en el próximo pleno del Parlamento de Galicia para dar explicaciones ante la "crisis productiva" de las rías y la gestión del sector gallego.

El BNG ha avanzado que la titular de Mar comparecerá en el próximo pleno para evalúas las políticas pesqueras europeas, por lo que la diputada del BNG Rosana Pérez ha advertido de que Marta Villaverde "es conselleira en Galicia, no comisaria europea".

"Que aproveche su intervención para dar explicaciones sobre las cuestiones que son de su responsabilidad directa", ha reclamado Rosana Pérez.

A renglón seguido, ha exigido conocer los planes del Ejecutivo gallego para "recuperar el desastre productivo" de las rías gallegas, y en particular que explique qué va a hacer con los bancos de libre marisqueo de la ría de Arousa, "más allá de cerrarlos".

La parlamentaria del BNG ha pedido "claridad" sobre las ayudas "pendientes" a los marineros afectodos por el paro biológico del pulpo y sobre si la Xunta tiene previsto destinar "recursos reales" en los presupuestos de 2026 para el saneamiento integral de las rías, que "siguen recibiendo vertidos".

Además, el sector pesquero, ha continuado Pérez, está a la espera de saber si la conselleira "comparte la posición" del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en favor de instalar parques eólicos marinos. "Un proyecto que podría impedir la actividad pesquera de muchos barcos gallego", ha afirmado Rosana Pérez.