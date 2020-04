El BNG pide que los mayores sin covid-19 puedan ir con sus familias y reclamará una investigación en el Parlamento

Ana Pontón exige un "protocolo de información" en las residencias y se muestra "sorprendida" por que la Xunta no haya abierto expedientes

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha reclamado que los mayores que no presenten síntomas de covid-19 y así lo quieran y soliciten, puedan pasar el confinamiento en casa de sus familias, tras las pruebas de confirmación pertinentes. Además, ha avanzado que los nacionalistas, una vez pase el estado de alarma, pedirán una investigación en el Parlamento de Galicia para que las familias "conozcan" lo que ocurrió en estos centros y si se actuó con protocolos de protección desde el primer momento.

En rueda de prensa, tras enviar un "abrazo solidario" y "ánimo y aliento" a las familias de los fallecidos, enfermos y todo el personal que trabaja en los centros sanitarios y servicios esenciales, la portavoz nacional del BNG ha reclamado "transparencia", tanto en los datos sobre contagios en las residencias de mayores, como en el resto de centros de atención a dependientes. Por ello, ha insistido en que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "debe comparecer para dar información" y explicar "las medidas" que se van a adoptar.

Para la dirigente nacionalista, es "prioritario" que la Xunta "actúe" y eche a un lado "la dejación" de funciones. Ha reiterado que tiene que "anticiparse e intervenir todas las residencias de este país, para actuar conforme a los protocolos establecidos".

Entre otras cuestiones, Pontón ha señalado que hay que "acelerar las pruebas para ver si hay focos en residencias" y garantizar el material adecuado, en esta atención en residencias, así como en el servicio de ayuda en el hogar. Asimismo, ha reclamado un "protocolo de información a las familias", para que puedan conocer la situación de los residentes.

Entre las medidas propuestas, también se encuentran que "aquellas personas y familias que se quieran hacer cargo" de las personas internadas, se "les permita hacerlo". Para ello, es preciso llevar a cabo las "pruebas necesarias" para garantizar que "no hay contagios", y asegurarles la plaza en la residencia cuando termine el confinamiento.

Además, el BNG quiere que la Xunta "abra expediente" ante los "contagios masivos" en las residencias, en concreto, en la Fundación San Rosendo de Ourense y en las residencias del grupo gestionado por Domus.

"MEDIDAS DE CHOQUE"

"Para nosotros, lo más importante es que se tomen medidas de choque", ha manifestado Pontón, tanto en residencias de mayores como en centros de atención a la discapacidad. "Lo que más nos importa es la salud de nuestros mayores, que están en una posición más frágil, y actuar con celeridad", ha aseverado.

Pontón ha insistido en que esa es la prioridad. Pero dicho esto, ha incidido en que las familias "tienen derecho a saber qué pasó cuando finalice esta crisis", por lo que el BNG, ha avanzado, "va a solicitar una investigación sobre la atención a las personas, qué pasó y detectar los errores que se cometieron para no repetirlos nunca más".

La dirigente nacionalista ha dicho que el Bloque permanece "expectante" ante las posibles investigaciones de la Fiscalía al respecto y las actuaciones de la Inspección de Trabajo. No obstante, considera que "debe existir" una "investigación interna" de la propia Xunta y también "a nivel parlamentario". "Sorprende que no haya ninguna sanción o investigación a las empresas en donde se han producido estos casos (de contagios)", ha remachado.

TEST

Preguntada por los test enviados, Ana Pontón ha pedido conocer "cuándo y cómo" se consensuó con el Gobierno central el envío de test y el tipo de pruebas que se remitía y ha reclamado a la Xunta y al PP "huir de todo uso partidista". "Es un momento muy difícil y la Xunta debería estar centrando los esfuerzos en trabajar en la urgencia sanitaria", ha indicado, para agregar, a renglón seguido, que "es evidente que se hicieron mal cosas (por parte de ambos gobiernos), pero ahora es el momento de solucionar los problemas".

A la cuestión de como valora que la Xunta incorpore los datos de los fallecidos en residencias la información de los hospitales, en un único parte informativo a partir de ahora, Pontón ha mostrado su "preocupación" por que "no hubiera transparencia" hasta ahora y ha exigido "información de los fallecidos" veraz.

"Si hubo un intento de ocultación, serían unos hechos muy graves. De ahí la necesidad de que comparezca el presidente de la Xunta", ha aseverado, al respecto de una petición que ha hecho conjuntamente toda la oposición en la Cámara autonómica.

CURVA

Por otro lado, preguntado por la progresión de la curva en Galicia, Pontón ha considerado que los datos "son alentadores" y ha manifestado que, como ya han dicho en otras ocasiones, el hecho de que se tomasen medidas cuando el virus no estaba tan expandido en Galicia debería "implicar salir mejor parados que en otros lugares, en que las medidas se adoptaron más tarde".

Dicho esto, ha indicado "no poder ocultar" que les "preocupa" que a partir de la semana que viene, con la modificación del estado de alarma, y la posibilidad de que se pueda volver a trabajar en la industria no esencial, se pueda producir un repunte. En este sentido, ha esperado que "no se tomen medidas precipitadas por presiones económicas, ya que por encima de los beneficios empresariales tiene que estar la vida de las personas".