BNG pone el foco en la "gran oportunidad" de las municipales, convencido de que serán la fuerza política que "más suba"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El BNG pone el foco en las "gran oportunidad" que significan las elecciones municipales, que se celebrarán el 23 de mayo de 2027, para "seguir consolidando su avance", convencido de que serán la fuerza política "que más suba".

"Queremos más alcaldes del BNG, queremos aumentar nuestra representación con más concejales, desde el convencimiento de que seremos la fuerza política que más suba el 23 de mayo", ha declarado la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, tras la reunión del Consello Nacional de la organización.

Para ello, el BNG avanza en una "hoja de ruta clara" con la elección, antes del 25 de julio, de las personas que encabezarán las candidaturas en las siete ciudades y en los ayuntamientos en los que la formación nacionalista tiene alcaldía o forma parte del gobierno local.

Así, en el calendario para los comicios municiaples el BNG llevará a cabo una "intensa agenda" con la celebración de tres encuentros: uno específico de las grandes ciudades, una cumbre de gobiernos y cogobiernos municipales del BNG y un "gran encuentro nacional multitudinario", que servirá de "pistoletazo de salida" para la cita con las urnas.

A renglón seguido, Pontón ha ensalzado el modelo municipal "de éxito" del BNG, que "mejora la vida de las personas" y que demuestra que "hay otra forma de hacer política y otra Galicia posible".

"La política municipal del BNG representa el contacto más próximo con la ciudadanía", ha incidido, al tiempo que ha destacado que los ayuntamientos donde gobierna el BNG "prosperan, ganan dinamismo económico y social y avanzan en igualdad, justicia y equidad".

Los comicios municipales son "una gran oportunidad" para que el BNG "siga consolidando su avance", algo que, según apuntó Pontón, dependerá del trabajo colectivo, de la capacidad de "hablarle claro a los vecinos", de explicarle el proyecto de la formación nacionalista y de "tender puentes con todas las personas que miran al BNG con esperanza, pero que todavía no dieron su apoyo" de la formación nacionalista.

OTROS ASUNTOS DE ACTUALIDAD

Pontón también ha hecho referencia a otros asuntos de actualidad y ha cargado contra el desfile con motivo del Dia de las Fuerzas Armadas (Difas) que se celebrará el próximo sábado en Vigo y contará con la presencia de los Reyes.

"No estamos dispuestos a que se normalice que las armas que matan vidas y destruyen pueblos formen parte de nuestra identidad colectiva, ni se conviertan en un motivo de celebración", ha esgrimido.

Frente a ello, ha defendido una Galicia que se proyecte mediante los investigadores, la gente que trabaja cada día, la solidaridad con Gaza y la de una ciudadanía que sale a la calle para "defender" la sanidad pública, la educación, el gallego o la "preservación de la Tierra frente a Altri".

En este contexto, ha acusado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de "iniciar una nueva ofensiva" para "vender Galicia a precio de saldo", al dar "barra libre" a la megaminería.

"Más de 100 proyectos para ofrecer Galicia a la rapiña de las grandes multinacionales que roben nuestra riqueza minera a cambio de migajas", ha criticado la líder de los nacionalistas gallegos. Así, ha advertido de que la ciudadanía, que "paró Altri va a parar también esta nueva traición del PP".