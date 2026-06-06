El BNG presentará la candidatura de Rubén Arroxo a la alcaldía de Lugo en un acto el próximo miércoles

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El BNG ha convocado a los vecinos de Lugo a un acto público el próximo miércoles en el que presentará la candidatura de Rubén Arroxo a la alcaldía de la ciudad de cara a las elecciones municipales de mayo de 2027.

El acto, que tendrá lugar en la plaza Mayor el próximo miércoles a partir de las 20.00 horas, contará con las intervenciones del candidato; de la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón; y del responsable local de Galiza Nova, David Díaz.

Arroxo ha invitado a los vecinos de la ciudad amurallada a asistir a este acto para "iniciar el camino y devolverle a Lugo lo que lleva años eligiendo, un gobierno de progreso que a partir de mayo de 2027 estará liderado por el BNG".

El BNG, bajo el lema 'Por la dignidad de Lugo', ha destacado en una nota de prensa que trabajará durante el próximo año "para hacer historia y conseguir la alcaldía de Lugo" después del "golpe de estado municipal protagonizado por el Partido Popular y apoyado en una concejala tránsfuga".

Con todo, Arroxo ha reivindicado el trabajo desarrollado por el BNG durante los últimos siete años en el gobierno municipal, asegurando que fueron siete años "de un gobierno de dignidad, de seriedad y de mucho trabajo".

"El Partido Popular fue incapaz de cuestionar un solo proyecto impulsado por el BNG durante estos años, eso demuestra la capacidad de gestión y de transformación del Bloque cuando tiene responsabilidades de gobierno"", ha defendido.