El BNG propone un plan de 15 millones para apoyar al sector cultural ante la "asfixia" del PP a "parte" de su tejido

Ana Pontón en la feria Culturgal, a 29 de noviembre de 2025. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha detallado que su formación ha presentado, dentro de las enmiendas a los presupuestos de 2026, un plan dotado con 15 millones de euros para "ampliar" el apoyo a la cultura gallega después de que, a su juicio, el PP haya "asfixiado" a una "parte" de este tejido.

Así lo ha destacado en declaraciones a los medios desde la feria Culturgal, en Pontevedra: "Apoyar a la cultura es apoyar el desarrollo económico de Galicia".

De este modo, los nacionalistas han incluido en sus enmiendas dos partidas: el plan 'Cultura Avanza', con 5 millones para impulsar a los sectores culturales, y un plan de "internacionalización" con la creación del Instituto Rosalía de Castro, dotado con 10 millones de euros.

El objectivo, según ha destacado, es "reforzar" el apoyo a una cultura que, además de ser un "bien social" y un "derecho de la ciudadanía", es un sector económico de "primer nivel" que aporta riqueza y genera puestos de trabajo.

Además, ha destacado el papel "imprescindible" de Culturgal para evidenciar el "potencial" de la creatividad en distintas disciplinas dentro del ecosistema cultural de Galicia, que califica como "cultural propio, rico, creativo e vivo".