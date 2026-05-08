El BNG ratifica por unanimidad a Miguel Anxo Fernández Lores como candidato a la Alcaldía de Pontevedra en 2027

Archivo - El alcalde del BNG de Pontevedra y candidato a su reelección, Miguel Anxo Fernández Lores (c), interviene durante el seguimiento de la jornada electoral, a 28 de mayo de 2023, en Pontevedra, Galicia. - Gustavo de la Paz - Europa Press - Archivo

PONTEVEDRA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El BNG ha presentado este viernes oficialmente la candidatura de Miguel Anxo Fernández Lores para revalidar la Alcaldía de Pontevedra en las elecciones municipales de 2027.

El actual regidor, que acumula ya casi tres décadas al frente del Ayuntamiento, ha comparecido acompañado de la responsable local del BNG, Sabela Bará, que ha destacado que su designación ha sido aprobada "por unanimidad y aclamación" por la asamblea local de la formación nacionalista.

Bará ha definido a Fernández Lores como "el orgullo de un proyecto colectivo" y ha reivindicado el modelo de ciudad impulsado por el Bloque en los últimos años.

Por su parte, Fernández Lores ha agradecido el respaldo de la militancia y ha confirmado su disposición a continuar liderando el proyecto nacionalista.

"Es un compromiso que acojo con toda la responsabilidad", ha asegurado, recordando que su continuidad dependía de la decisión de las bases del partido. "Siempre decía que me presentaría si la militancia me elegía, y en este caso ha sido así", ha celebrado.

El alcalde ha avanzado además el lema de la nueva campaña, 'A por todas!, Pontevedra', que ha definido como "una propuesta para recorrer todos juntos un camino hacia el futuro".

CULMINAR EL PROYECTO

Según ha explicado, su decisión de optar de nuevo a la Alcaldía responde a la voluntad de culminar un proyecto político y urbano iniciado hace años. "Ese proyecto sigue en marcha, no está acabado, y por eso sigo", ha indicado.

Fernández Lores ha hecho balance de la gestión municipal de los últimos años, destacando eventos internacionales celebrados en la ciudad, ha repasado actuaciones urbanas y ambientales en marcha y ha puesto el foco en la apuesta ambiental del gobierno local, reiterando la posición histórica del BNG respecto a la continuidad de ENCE. "Seguiremos luchando para que ENCE se tenga que marchar de la ría", ha manifestado.

Durante la comparecencia, Lores ha reivindicado el crecimiento y la proyección internacional de la ciudad. "Todo el mundo quiere conocer cómo hemos hecho este proyecto entre todos", ha presumido, incidiendo en que Pontevedra "no tiene techo" y aún "queda muchísimo por hacer".

En la recta final de su intervención, Fernández Lores ha subrayado la experiencia del equipo que lo ha acompañado durante décadas en el Ayuntamiento y ha expresado su deseo de seguir contando con figuras históricas del gobierno local como César Mosquera y Raimundo González.

El acto oficial de presentación de su candidatura tendrá lugar el próximo día 28, a las 20.30 horas, en el Auditorio de Afundación, en un evento abierto a la ciudadanía con el que el BNG pretende dar el pistoletazo de salida a la carrera electoral.