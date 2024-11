El BNG se reafirma en que el PP "no tiene ninguna voluntad" de acordar el plan de la comisión de contratos de la Xunta

El Bloque presentará una queja formal después de que Santalices no permitiese intervenir a Bará durante el rifirrafe de Pontón y Rueda

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado del BNG Luís Bará se ha reafirmado en que el PP "no tiene ninguna voluntad" de acordar el plan de trabajo de la comisión de investigación sobre los contratos sanitarios de la Xunta, desde los de emergencia por la pandemia hasta la gestión del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo y las adjudicaciones a empresas como Eulen.

El nacionalista ha comparecido después de que, durante la sesión de control al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se produjese un rifirrafe porque la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, acusó al PP de intentar "imponer" el plan de trabajo, algo que han negado tanto el mandatario autonómico como el portavoz de los populares en la Cámara, Alberto Pazos, quien ha pedido la palabra.

Una hora después, el responsable del Bloque en esta comisión --que nació impulsada por los nacionalistas-- ha comparecido ante los medios en los pasillos del Pazo do Hórreo, después de que también pidiese la palabra en la sesión pero el presidente de la Cámara, Miguel Santalices, no le permitiese ha denunciado las "inexactitudes" de Pazos, al que ha acusado de "faltar a la verdad", y ha relatado los contactos mantenidos entre ambos en los últimos días.

Bará ha confirmado que el martes de la semana pasada, 29 de octubre, lo llamó "a las 16.27 horas". "Tengo aquí acreditada en el teléfono la llamada y quedamos de volver a hablar en los próximos días", ha agregado.

De esta forma, siempre según el relato del diputado del BNG ante los medios, Pazos le devolvió la llamada el jueves, 31 de octubre, pero Bará "tenía una cita médica" y no pudo quedar, por lo que propuso "hablar el lunes o durante el pleno", entre martes y miércoles.

"Él (Pazos) ya me dio a entender que el PP no tenía mucha intención de llegar a ningún acuerdo", ha añadido. Pero esta postura la constató con el hecho de que convocaron "de lunes para martes" la reunión de la mesa --que finalmente se celebrará este jueves-- para evaluar las propuestas de plan de trabajo.

No obstante, la mesa del martes "no se pudo celebrar porque no se cumplió el plazo pertinente" de 48 horas desde la convocatoria, así que se pospuso a este jueves. Al mismo tiempo --fuentes del PP ratifican esta intención--, se registró una convocatoria de la propia comisión para el viernes, para así aprobar el plan definitivo.

A raíz de estos plazos, el diputado del Bloque entiende que los populares no tienen "ninguna voluntad de hablar" ni de aceptar las solicitudes de comparecencia de la oposición, "no todas, pero por lo menos algunas", e incluso establecer "cuotas" de comparecencias por cada grupo. Esto fue "una práctica de siempre en las comisiones de estudio e investigación", ha asegurado.

Todo ello "pone de relevo" la "incomodidad" del PP sobre esta comisión de investigación, porque busca "vetar" que "cumpla con sus fines". "Desde luego, a nosotros no nos van a amedrentar, no nos van a callar y vamos a utilizar todos los medios, dentro de la comisión de investigación y también fuera de ella, para poner de relevo todas esas irregularidades y todos esos chanchullos de la Xunta del PP", ha concluido.

QUEJA FORMAL AL PRESIDENTE

Luís Bará también se ha pronunciado sobre el hecho de que el presidente del Legislativo, Miguel Santalices, no le concediese la palabra durante la bronca entre Rueda y Pontón motivada por este mismo asunto, pero sí al portavoz del PP, Alberto Pazos.

"Está claro que es la consecuencia del rifirrafe de la semana pasada del señor Santalices con la señora Paula Prado y que llamaron al presidente del Parlamento al redil popular, a la obediencia, a los mandatos, a que cumpla no su función institucional de presidente del Parlamento, sino que atienda al dictado del PP", ha denunciado.

Dado que a los nacionalistas les parece "muy grave", Bará ha ratificado que el BNG presentará "la correspondiente queja formal" por no haberle dado la palabra.