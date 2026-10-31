El BNG reclama auditar la "privatización" ferroviaria y augura que Puente "tiene los días contados" en el cargo

La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, y el diputado en el Congreso, Néstor Rego, en rueda de prensa, a 31 de octubre de 2026. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado del BNG en el Congreso y cabeza de lista por A Coruña, Néstor Rego, considera "lógico" que una auditoría a la red ferroviaria aborde la "privatización" de la infraestructura española, una cuestión que le trasladará la próxima semana al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, sobre el que tiene la "impresión" de que "tiene los días contados" en el cargo.

En una rueda de prensa conjunta junto a la eurodiputada nacionalista, Ana Miranda, Rego ha fijado la posición de la formación sobre el accidente de Urda (Toledo), que el pasado miércoles provocó 69 fallecidos por la colisión entre dos trenes. El hasta ahora diputado ha reclamado una investigación y que, una vez realizada, se depuren responsabilidades "caiga quien caiga".

"Lo que no es de recibo es que, una vez más, se pretenda liquidar todo con la responsabilidad de alguna persona como consecuencia de un error humano. Lo que está clarísimo que el desencadenante no fue ningún error humano, fue un error del sistema de seguridad", ha afirmado, con la vista igualmente puesta en el accidente de Angrois, que en 2013 provocó 80 fallecidos al descarrilar un Alvia en esta zona de Santiago.

No obstante, preguntado por las peticiones de dimisión a Puente por parte de otros grupos políticos, Rego ha augurado: "A nosotros nos da la impresión de que el ministro Puente tiene los días contados". Al respecto, además de recordar que hay elecciones convocadas en menos de un mes, sí considera que los familiares de los viajeros del tren accidente "aún no tienen información clara".

En relación a ello, ha reprendido la "filtración" de audios de conversaciones mantenidas durante el accidente: "Es evidente que se hizo para orientar a la opinión pública hacia la teoría del error humano cuando previamente fallaron los sistemas de seguridad. No es de recibo que una vez más quedemos en que la culpa es de un controlador, exactamente igual que en Angrois".

De igual modo, ha tachado de "hipócrita" la reacción del PP al asunto. Rego ha reprendido a su líder, Alberto Núñez Feijóo, por pedir dimisiones "cuando las rechazó en el accidente de Angrois", que ocurrió cuando el dirigente popular todavía estaba al frente de la Xunta. Por ello, ha rechazado que el accidente se utilice para sacar "rédito político": "Hay un momento para cada cosa".

"RESPONSABILIDAD COMPARTIDA" DE PP Y PSOE

Precisamente, Néstor Rego encuentra una "responsabilidad compartida" entre PP y PSOE en materia ferroviaria y, entre otros asuntos, en la "privatización" de la infraestructura. "En los últimos siete años, hubo una decisión de abrir a la privatización a la red ferroviaria del Estado español. De esa privatización, llamada liberalización para que suene bien, votaron a favor el PP y el PSOE", ha apuntado.

Considera que la auditoría independiente que reclama para el conjunto de la red ferroviaria tiene que analizar el impacto de la incorporación de operadores ferroviarios y cómo ha influido este asunto en la seguridad de este ámbito. "Es una cuestión que le trasladaré al ministro en la Diputación Permanente el día 3 y de la que, curiosamente, no hablan ni el PP ni el PSOE", ha avanzado.

INICIATIVA EUROPEA

Por su parte, Ana Miranda ha avanzado que la formación presentará el lunes una iniciativa europea a raíz de este accidente para abrir una investigación que aclare a dónde se destinaron fondos europeos que debían dirigirse a la modernización de la infraestructura ferroviaria y si el nuevo sistema de seguridad (conocido como ERTMS) ha sido implementado.

La eurodiputada ha explicado que, según el calendario de pagos y la evaluación del Plan de Recuperación de los Fondos Next Generation, el sistema "debería estar implementado a 30 de junio". "Y ahora el ministro Óscar Puente dice que ese sistema estaba en pruebas. Esto debe ser aclarado", ha exigido.

Miranda cree que las "lecciones" del accidente de Angrois "no se aprendieron ni se aplican": "La Agencia Ferroviaria Europea dejó claro después de Angrois que la alta velocidad no podía estar a expensas de un error humano. No se puede depender de una persona, la red de seguridad debe funcionar".