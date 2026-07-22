El BNG reclama la comparecencia urgente de Rueda para explicar la posición de Galicia en el Consejo de Política Fiscal

La portavoz parlamentaria de Facenda del BNG, Noa Presas, en rueda de prensa. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Facenda del BNG, Noa Presas, ha avanzado que los nacionalistas solicitarán que se convoque la Diputación Permanente del Parlamento para reclamar la comparecencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para que explique "cuál es la posición" de Galicia en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que se celebra el próximo miércoles.

En una rueda de prensa en la Cámara, la parlamentaria del Bloque ha instado al titular del Gobierno gallego a aclarar "qué va a defender Galicia y cómo lo va a defender".

Para Presas, la cita del día 29 es "el debate económico más importante para las próximas décadas", por lo que ha tachado de "inaceptable" que el PP "mire para otro lado" y que Rueda esté "ausente". "Ha demostrado ser más presidente del PP que de los gallegos", ha reprochado.

En todo caso, ha afirmado que el BNG no comparte la propuesta del Ministerio porque "perjudica a Galicia" y no incorpora variables "como la dispersión y el envejecimiento", además de que "no garantiza una financiación suficiente y profundiza en una discrecionalidad" que, ha añadido, "no se puede permitir".

"Tenemos muy clara nuestra posición ambiciosa de que Galicia tenga un horizonte en el que decida sobre la llave de su dinero. Mientras no lleguemos a este punto ambicioso, hay margen de negociación, pero necesitamos un Gobierno que esté del lado de los gallegos", ha argumentado.

Por todo ello, Noa Presas ha instado al presidente autonómico a defender "la posición de los gallegos" en lugar, ha dicho, "de hacer de comparsa de Génova".