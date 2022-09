El BNG reclama la transferencia a Galicia de la "ordenación y gestión" del litoral

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha expresado este jueves su preocupación por "las decisiones que se están tomando desde Madrid" en relación al litoral y ha anunciado que presentará una iniciativa legislativa en la Cámara gallega para pedir al Congreso la transferencia a Galicia de "la ordenación y la gestión" de la costa.

En rueda de prensa después de reunirse con empresarios del complejo mar-industria, Ana Pontón ha lamentado que los "cambios que se están produciendo" a nivel nacional en la legislación de costas están "introduciendo incertidumbre" en sectores económicos tan importantes para Galicia como este.

"Compartimos la preocupación que tienen sobre las decisiones, que están generando inseguridad jurídica y que no tienen en cuenta cual es la realidad de la costa y del sector en Galicia", ha dicho Pontón, que ha recordado que "no se puede legislar sin conocer" y que "es discriminatorio tratar igual lo que es diferente".

En particular, Ana Pontón ha criticado que cuestiones "que se han decidido en despachos de Madrid" no tienen en cuenta "particularidades" de la costa gallega como la variación de las mareas, algo que "no ocurre en el mediterráneo" y que podría perjudicar a industrias asentadas en la costa, como las depuradoras de marisco.

Ante esta situación, Pontón ha avanzado que el BNG desplegará "iniciativas a nivel institucional y en el Parlamento para defender el empleo y el sector mar-industria en Galicia y darle garantías de futuro".

Asimismo, ha avanzado que el BNG, en el actual periodo de sesiones, presentará en la Cámara gallega dos proyectos de ley para remitir al Congreso con el objetivo de "dar apoyo al sector mar-industria".

El primero de ellos pasa por "reclamar la transferencia a Galicia de la ordenación y la gestión del territorio" litoral, una cuestión "fundamental en la que todos los grupos deben estar de acuerdo. "La costa gallega hay que ordenarla desde Galicia, porque quien mejor conoce nuestro litoral somos los gallegos", ha explicado.

Por otra parte, una segunda iniciativa legislativa pedirá una modificación en la ley del cambio climático para que no se aplique al sector del mar industria. "Hay muchas actividades que siguen teniendo que estar en el litoral", ha explicado Pontón.

MECANISMOS "MÁS SENCILLOS"

Sobre esta cuestión, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha advertido de que "hay mecanismos más rápidos y más sencillos para que Galicia pueda ejercer esa competencia que esta ley".

Con ello, Puy ha dicho que los populares están de acuerdo con el fondo de esta propuesta, pero no con la forma que, consideran, puede ser "incluso contraproducente".

"Me parece bien que a estas alturas quieran subirse a una reclamación que llevamos teniendo desde hace tiempo, pero esa vía probablemente sea la más costosa en términos temporales", ha dicho Pedro Puy, que ha recordado que ya existe un dictamen del Consello Consultivo que explica que "esa competencia ya puede ser transferida" y con el que puede "evitarse ese largo camino".

EL SECTOR PIDE QUE NO HAYA INCERTIDUMBRES

Tras el encuentro con el BNG, ha comparecido también ante los medios el presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites, quien ha pedido a los grupos políticos que se pongan medidas para evitar que el sector sufra de incertidumbres, que "perjudican cualquier tipo de inversión".

En la misma línea que la líder nacionalista, Vieites ha recordado que "el litoral gallego no tiene nada que ver con el mediterráneo" y ha pedido "participar de todos los cambios que se quieran realizar" para que este sector no se vea perjudicado. "Restringir la economía litoral en Galicia es restringir uno de los sectores básicos y estratégicos de nuestra economía", ha dicho.

Para Vieites, los cambios legislativos no deben caer en generar "inseguridad jurídica" para un sector que "está cumpliendo con las cuestiones medioambientales y vive del mar", tras lo que se ha mostrado proclive también a la cesión de competencias.

En el encuentro con los nacionalistas, que forma parte de una ronda de contactos con los grupos, han participado, además del presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites; Roberto Alonso, secretario general de Anfaco-Cecopesca; Roberto Fariña y Juan Maneiro, presidente y secretario de la Asociación Gallega de Depuradores de Moluscos (AGADE), respectivamente; Rita González, secretaria de la Federación Galega de Cofradías; y Torcuato Teixeira, asesor jurídico de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores.