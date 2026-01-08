El BNG reivindica sus logros en Madrid para Galicia frente a la "incapacidad" de los gobiernos de PSOE y PP

El diputado de BNG en el Congreso, Néstor Rego, la portavoz nacional, Ana Pontón, y la senadora Carme da Silva en un desayuno informativo en Santiago. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, junto al diputado en el Congreso Néstor Rego y la senadora Carme da Silva, han reivindicado los logros de los nacionalistas en las dos cámaras estatales frente la "incapacidad" de los diferentes gobiernos del PSOE y del PP.

En un desayuno informativo celebrado este jueves en Santiago, la líder del Bloque ha insistido en que el BNG es "la fuerza que defiende con las manos libres" los intereses de Galicia y que sitúa en la agenda estatal "los intereses de los gallegos sea quien sea el inquilino de la Moncloa".

"Lo más útil para Galicia es un diputado o una senadora del BNG con las manos libres para defender nuestros intereses frente al resto de representantes de fuerzas estatales, que están teledirigidos desde la calle Génova o Ferraz", ha subrayado en el lanzamiento de la campaña 'Con el BNG, Galiza gaña!'.

Para los nacionalistas, independientemente de quien esté en el Ejecutivo central "el resultado es siempre el mismo": "Prometen una cosa en la oposición y se olvidan cuando están en el Gobierno".

Así, ha puesto como ejemplo el traspaso y gratuidad de la AP-9, por lo que ha remarcado que "la única forma de cambiar ese guión y hacer que Galicia gane es tener una fuerza política con las manos libres".

"CONFRONTACIÓN" VS "NEGOCIACIÓN INTELIGENTE"

Además, ha mencionado también al Gobierno de Rueda, en su opinión, "incapaz de defender Galicia" frente a la "capacidad del BNG". "Frente a un Rueda embarrado en la confrontación con Moncloa, frente a la hoja vacía del PP está el largo listado de logros del BNG gracias al trabajo en el Congreso y Senado transformando en realidad reclamaciones de nuestro país", ha puesto en valor.

Del mismo modo, ha reprochado que Alfonso Rueda "esté dispuesto" a renunciar a la quita de la deuda, fruto del acuerdo de investidura PSOE-BNG, y ha vuelto a reivindicar que "los hechos avalan el trabajo del BNG en las Cortes".

"Si hoy tenemos descuentos históricos en la AP-9, si la ría do Burgo se regeneró, si logramos la quita de la deuda, modernización de la línea de tren Lugo-Ourense y ahora A Coruña, si hoy estamos más cerca de tener un servicio de cercanías es gracias al BNG", ha expuesto.

En todo caso, Pontón ha dicho que no se conforman y ha señalado que continuarán con las reclamaciones a través de los dos representantes del Bloque en Madrid.

"En lo que queda de legislatura vamos a seguir trabajando para defender los intereses de las gallegas, con las manos libres, aportando nuestro punto de vista ante todo lo que está pasando a nivel internacional y teniendo claro que nuestra razón de ser es la defensa de los intereses de los gallegos y vamos a seguir haciéndolo", ha aseverado.

INTERESES DE GALICIA Y FRENO A LA ULTRADERECHA

Por su parte, el diputado Néstor Rego ha defendido que el BNG "cumplió el compromiso" adquirido con la ciudadanía en las campañas electorales al "defender los intereses de Galicia" y "ser un muro de contención frente a la derecha y la ultraderecha".

Tras repasar algunas de las iniciativas que llevó a la Cámara Baja a lo largo de esta legislatura, Rego ha explicado que con la campaña presentada este jueves pretenden poner en valor que el BNG "es la garantía de que Galicia esté presente" y de que "las clases populares estén defendidas en el Congreso".

Por eso, ha pedido a la ciudadanía que les dé "más fuerza" para obtener "mejores resultados" y poder ser "determinantes" en el Congreso y en el Senado.

Mientras, la senadora Carme da Silva también ha destacado que "cuanta más fuerza tenga el BNG en las Cortes más difícil será impedir que con el BNG Galicia gane".

Y es que, según la representante del Bloque en la Cámara Alta, el PP utiliza su mayoría en el Senado "de forma torticiera" para poner la institución "al servicio de los intereses" de los populares.

ACUERDOS INCUMPLIDOS

Asimismo, preguntado por los cumplimientos e incumplimientos del acuerdo de investidura, Néstor Rego ha señalado que ha habido "avances importantes", aunque ha apuntado que "cuando se parte de una discriminación histórica con Galicia" ahora "las cosas llevan un cierto tiempo, mencionando diferentes infraestructuras reclamadas por el Bloque como un servicio de cercanías o un tren de proximidad.

En este sentido, ha relatado que "está concluido" el estudio para el tren de proximidad en Galicia, que espera que en 2026 se comience a implantar, además de que el estudio para la conexión entre Santiago y Lugo ya ha sido licitado.

Sobre los juzgados de violencia de género, Rego ha mostrado su satisfacción de que se haya cumplido con Santiago y Ourense, mientras está "pendiente" Lugo, Ferrol y Pontevedra. "El Gobierno dice que no dan los números, pero nosotros estamos convencidos de que sí; pero además hay un acuerdo firmado que está para ser cumplido", ha manifestado.

Ante la falta de presupuestos, Néstor Rego ha asegurado que no dan ese argumento "por válido" para no cumplir los acuerdos, ya que, en su opinión, el Ejecutivo de Pedro Sánchez "ya ha demostrado que cuando tiene interés los recursos aparecen".

REUNIÓN ORIOL JUNQUERAS

Por otro lado, Ana Pontón, preguntada por la reunión de este jueves entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha sostenido que cada fuerza política "tiene derecho a defender las cuestiones que le parecen interesantes para sus respectivas naciones".

Por eso, ha afirmado que lo que debe preocupar a los gallegos "no es lo que haga Oriol Junqueras, sino lo que hace Rueda", criticando de nuevo el rechazo a la quita de la deuda "que negoció el BNG".

"Esto lo hace porque le manda el PP desde Madrid y pone los intereses de su partido por delante de los intereses de los gallegos. Aquí vemos a un presidente incapaz de defender a Galicia, subordinado a la estrategia que le marca el PP desde Madrid y esto nos puede llevar a perder 4.000 millones de euros", ha reflexionado.