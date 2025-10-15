El BNG secunda la huelga en apoyo a Palestina con paros en las instituciones y dona el sueldo de esas horas a UNRWA

Un momento de la sesión de control al Gobierno en el Parlamento de Galicia con la ausencia de varios diputados del BNG que secundan la huelga en apoyo a Palestina.- EUROPA PRESS

Los diputados en el Parlamento se turnan entre la sesión de mañana y de tarde, mientras Néstor Rego para en el Congreso de 10.00 a 14.00 horas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El BNG secunda este miércoles la huelga en apoyo a Palestina con paros de sus representantes en diferentes administraciones e instituciones, incluido el Congreso y el Parlamento gallego, donde en la sesión de control se han ausentado la mitad de los parlamentarios nacionalistas.

Así, a primera hora de la sesión plenaria de este miércoles en la Cámara autonómica se encontraban en sus escaños 11 de los diputados del Bloque, entre ellos, Ana Pontón --que realizó la pregunta al presidente de la Xunta--, Luís Bará y Olalla Rodil. También acudió a primera hora Montse Prado, miembro de la Mesa.

Mientras, los escaños del resto de parlamentarios nacionalistas se encontraban vacíos con carteles de apoyo a la huelga por Palestina convocada este miércoles con el lema 'Eu paro por Palestina'.

Fuentes del Grupo Parlamentario han detallado que los diputados se alternarán en turnos de mañana y de tarde participando en cada una de ellas la mitad de los parlamentarios del grupo.

DONACIÓN A URNWA

Asimismo, los 25 diputados donarán el salario correspondiente a este día a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) y reclaman "una vez más paz y soberanía para el pueblo palestino".

También en el Congreso el diputado del BNG, Néstor Rego, ha secundado el paro convocado por la CIG y se ausentará del debate de los puntos del orden del día del Pleno de la Cámara Baja que tengan lugar entre las 10.00 y las 14.00 horas.

De esta forma, pretende visibilizar la solidaridad del pueblo gallego con el palestino, reclamar el fin del genocidio y de la "ocupación ilegal" y exigir medidas políticas y económicas "reales y efectivas" contra el Estado de Israel.

Además, Rego también donará el salario correspondiente a esas horas de paro a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados por su papel en la ayuda humanitaria al pueblo palestino.

AYUNTAMIENTOS

En Lugo, los representantes institucionales del BNG también secundan este paro. En el Ayuntamiento, se celebró la junta de gobierno local antes de las 10.00 horas, hora del inicio del paro, pero a continuación no ha habido rueda de prensa.

El portavoz del BNG en el Ayuntamiento, Rubén Arroxo, ha manifestado que los nacionalistas quieren "seguir apoyando la lucha digna del pueblo palestino por tener su estado propio, libre y poder vivir en paz".

Para Arroxo, "queda mucho camino por recorrer" y ha subrayado que el Bloque seguirá "mostrando toda su solidaridad internacionalista" y el apoyo a "todos los pueblos que quieren ser libres y que quieren prosperar y vivir en paz".

En Vigo, el Grupo Municipal del BNG también ha apoyado los paros convocados por la CIG y su oficina en el Ayuntamiento estará cerrada al público durante estas cuatro horas. Además, el portavoz local, Xabier Pérez Igrexas, ha confirmado que ha hecho la donación de su salario de esas horas a la UNRWA.

Así, además de animar a los vigueses a acudir a las movilizaciones convocadas en la ciudad, Igrexas ha pedido exigir en las calles "el fin efectivo del genocidio", así como de "la ocupación y del régimen de apartheid en defensa de un Estado Palestino libre, soberano con seguridad y en paz".

También en Ourense, el responsable local del BNG, Xurxo Rodríguez, que ha participado en la movilización convocada en la ciudad de As Burgas, ha confirmado que paralizan la diferente actividad ordinaria prevista para este miércoles.

Del mismo modo, en Santiago y en Pontevedra, los alcaldes y los concejales del BNG han anulado toda la agenda pública que dependía de ellos y han facilitado que las personas que quisieran secundar la huelga pudiesen llevarla a cabo.

Por su parte, el Grupo Municipal en A Coruña también ha seguido el paro, ya que, en palabras de su portavoz, Francisco Jorquera, aunque haya un alto al fuego, "la lucha del pueblo palestino no ha parado".

"El territorio de Palestina sigue siendo un territorio ocupado en gran parte de su extensión por el Estado de Israel, que deja un Estado devastado y que carece de infraestructuras básicas para poder subsistir", ha aseverado Jorquera en declaraciones a los medios en la movilización convocada en la ciudad herculina, en las que también ha insistido en que hay "muchas razones para no bajar la guardia" y "apoyar día a día la causa del pueblo palestino".