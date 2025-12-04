El BNG urge una investigación para verificar si Ribera Salud manipuló las listas de espera en el hospital Povisa de Vigo

VIGO, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El BNG ha urgido este jueves una "investigación a fondo" en el hospital Povisa de Vigo para verificar si su propietaria, Ribera Salud, manipuló las listas de espera.

Todo ello tras el "escándalo" revelado en las últimas horas en el hospital de Torrejón, perteneciente a la misma multinacional, que provocó la dimisión de su máximo responsable empresarial.

Así, la portavoz de Sanidad del Bloque en el Parlamento de Galicia, Montse Prado, junto con el portavoz municipal, Xabier Pérez Igrexas, han reivindicado la importancia de una respuesta "enérgica" por parte de la Xunta ante esta situación.

En un comunicado, Prado e Igrexas han reaccionado ante las noticias que apuntan a que el grupo Ribera Salud impuso recortes asistenciales en el centro sanitario madrileño para alargar las listas de espera e incrementar de esta manera sus beneficios.

"Las 113.000 personas del área sanitaria de Vigo adscritas a Povisa merecen garantías de que estas prácticas indecentes no se replicaron también en el hospital vigués", han afirmado los nacionalistas.

Ante todo esto, el Bloque ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a que se manifieste este jueves en la protesta convocada por SOS Sanidade Pública, que partirá de Plaza de España a las 19.00 horas.

También Esquerda Unida ha solicitado a la Consellería de Sanidade una investigación "inmediata" de la gestión de Povisa desde que el Grupo Ribera se hizo con el hospital.

"Solicitamos también el estudio de las variaciones de las listas de espera, la atención de los pacientes crónicos y los que tienen tratamientos con un coste elevado", ha indicado el coordinador de EU en Vigo, Guillermo Crego, en un comunicado.

RIBERA

Por su parte, el Grupo Ribera ha enviado un comunicado a los medios de comunicación subrayando que la "prioridad máxima" de la empresa "son y seguirán siendo sus pacientes en todos y cada uno de los centros que gestiona, tanto públicos como privados".

"La ética de los profesionales que integran la organización es incuestionable y su práctica diaria responde a un solo objetivo: cuidar de la salud de los pacientes con vocación de servicio", ha añadido.

"Las informaciones recientemente publicadas sobre unos extractos de una grabación de una reunión interna en el Hospital de Torrejón no reflejan el contenido íntegro de la reunión y se encuentran fuera de contexto. Aun así, en un ejercicio de responsabilidad empresarial, el consejero delegado Pablo Gallart ha solicitado voluntariamente desvincularse de la gestión del Hospital de Torrejón mientras el grupo lleva a cabo una auditoría", ha destacado.

Para la empresa, esta circunstancia "de ninguna forma puede poner en duda el trabajo que realizan los más de 9.000 profesionales del grupo Ribera en sus más de 100 centros de trabajo en los 6 países en los que opera". "En ningún centro del grupo Ribera se han producido prácticas contrarias al interés general de los ciudadanos", ha añadido la firma.

En cuanto a Povisa, subraya que el hospital vigués "mantiene unos indicadores asistenciales excelentes y un compromiso total con la Administración para ofrecer la mejor atención sanitaria a los ciudadanos".

"El hospital está 100% comprometido con mantener estos estándares de calidad, como lo ha estado siempre y que son la seña de identidad del modelo Ribera. Además, el trabajo del centro está bajo la supervisión de la Administración con unidades de control encargadas de garantizar que la atención prestada es excelente", ha sentenciado.