El BNG ve "un escándalo" el informe de Augas sobre Altri y el PSdeG evita pronunciarse

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El BNG ha vuelto a criticar el informe de Augas de Galicia que concluye que el proyecto de Altri para Palas de Rei (Lugo) "cumple" con los objetivos medioambientales exigidos, mientras que el PSdeG evita pronunciarse hasta tener el documento.

En rueda de prensa, el nacionalista Luís Bará, que ha convocado a los medios de comunicación para hablar sobre este tema, ha hablado de unos "acontecimientos extraordinariamente graves y preocupantes", por el "anuncio que aún no se trasladó a la oficialidad del papel", ni en el Diario Oficial de Galicia (DOG) ni en la web de Augas.

En este sentido, ha criticado que el informe "salió de una manera irregular" y ha cargado contra la "opacidad" y "falta de transparencia" de la Xunta. Ante esto, el Bloque ha solicitado en el Parlamento, a través del artículo 9 del reglamento, toda la documentación del expediente relativo a Altri.

"Para más burla, la Xunta y la conselleira de Medio Ambiente dijeron que va a servir esta autorización para mejorar el estado de las aguas del embalse de Portodemouros", ha censurado. Es, a juicio de Bará, un "insulto a la inteligencia de los gallegos".

En su opinión, se está "ante la crónica de una autorización anunciada", pues "era previsible" y lo que existe, desde su punto de vista, es "una decisión política, no técnica". "Un acuerdo político que tomó la Xunta con Altri para hacer este proyecto a toda costa y a todo coste", ha incidido.

En este sentido, ha lamentado que "la Xunta le hizo un traje a medida a Altri", marco en el que observa la redacción de esta autorización de Augas y en el que ha augurado que llegarán "posteriormente el resto de informes favorables".

Y es que, para el diputado del BNG, "la Xunta ya pasó por el ojo de la aguja el primer elefante y le quedan 26 más", pero, según ha subrayado, "este era muy importante".

"ATENTADO" Y "CORRUPCIÓN" AMBIENTAL

"Estamos ante la mayor cacicada y el mayor atentado ambiental en lo que va de siglo en Galicia", ha recalcado. De hecho, ha dicho que es un "ejemplo de corrupción ambiental" por parte de la Xunta, "con todas las letras".

En la tramitación de este proyecto se han dado, según Bará, un "cúmulo de irregularidades", entre ellas las "altísimas presiones a cargos intermedios", la "externalización de informes" y la "presión directa a técnicos".

En concreto acerca del informe de Augas, se ha preguntado "cómo incrementando los vertidos contaminantes se va a mejorar el estado del embalse", para concluir que "no hay posibilidad" y que, al contrario, "se va a empeorar sustancialmente" su situación "y perjudicar el cauce del río Ulla y la ría de Arousa, que está en un estado crítico". "Va a ser un golpe de gracia que pone en riesgo muchísimos miles de puestos de trabajo", ha advertido.

Por último, también se ha referido A que un tramo del río aguas abajo "está protegido en la normativa del plan hidrólógico porque hay especies amenazadas", en concreto el mejillón de río.

Es, en suma, para el diputado del grupo nacionalista, "un escándalo que se autorice --el proyecto-- en estas circunstancias y en esta parte concreta del río".

A mayores, se ha referido al "caso de una celulosa en Noruega" con unas características "muy semejantes" que no obtuvo el permiso "y la razón principal fue la directiva marco del agua" en relación a la contaminación de fiordos.

También ha mencionado a las consultoras que hicieron los estudios para Ence en 2019 y que "dijeron claramente que no se podía hacer ninguna celulosa fuera de la zona costera". Una de ellas, según Bará, es la que ahora da el 'sí' a Altri en Palas de Rei. "Si no es corrupción, si no es prevaricación, que nos lo expliquen", ha apostillado.

JORNADA EN EL PARLAMENTO

En este contexto, el BNG organizará una jornada el próximo sábado 15 de febrero en la Cámara autonómica para "dar voz" en ella a entidades y colectivos en contra de Altri.

Según ha explicado, el Bloque intentó que comparecieran en alguna de las comisiones permanentes del Parlamento, pero el PP "lo vetó".

Consciente de que "caben otras opciones" como una comisión de estudio, Bará ha apelado a que "aún se está a tiempo", si bien "los plazos apuran", de ahí que el BNG haya convocado dicha jornada.

EL PSOE NO SE PRONUNCIA

Por su parte, a preguntas de los periodistas sobre este tema en otra rueda de prensa, la diputada del PSdeG Paloma Castro ha evitado pronunciarse sobre el informe de Augas, al rechazar "adelantarse" antes de tener el documento.

Castro, que había convocado para hablar sobre gestión de residuos, ha destacado que su partido rechaza "la política de Miguel Ángel Rodríguez de filtraciones a la prensa y datos no contrastados".

"No vimos ese informe, es necesario esperar a tener ese informe en la mesa, analizarlo. Ahí sí tendremos una opinión sólida, más responsable", ha justificado.