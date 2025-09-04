Los bomberos de A Coruña auxilian a un bebé de dos meses que quedó atrapado en un coche

A CORUÑA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos de A Coruña han auxiliado en la noche del miércoles a un bebé de dos meses que quedó atrapado en un coche, según recogen en su parte de incidencias.

La actuación se produjo poco antes de las once de la noche después de recibir el aviso para la apertura de un vehículo en la zona de la plaza de Pontevedra.

Por un cierre accidental del automóvil, el bebé se quedó atrapado siendo necesaria la asistencia técnica de los bomberos para poder abrirlo. Al lugar se desplazó también el 092.