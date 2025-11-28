Borja Verea responde a Sanmartín que si necesita los votos del PP para el pago de facturas "los pidan con educación"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP, Borja Verea, ha respondido a la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, que si necesita los votos de los populares para el pago de las facturas, que "los pidan con educación".

Un cruce de declaraciones que llegan después de que el Pleno municipal rechazase este jueves el expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito propuesto por el Gobierno local con el voto en contra del Grupo Municipal Popular y la abstención de las concejalas no adscritas.

En un comunicado difundido a los medios de comunicación, Verea ha contestado a la mandataria local, tras denunciar esta en rueda de prensa que "lo que hay detrás" de esta negativa es "darle problemas al Gobierno local". Así, el popular ha recordado que Sanmartín como alcaldesa "tiene una responsabilidad" y esa es "tener los apoyos suficientes" cuando lleva un tema "tan importante" al Pleno municipal.

"Ella lo que está diciendo es que da por hecho que los votos del PP tienen que ser favorables por una especie de tradición o de líneas rojas. Si quiere podemos hablar de quien está pasando líneas rojas en este ayuntamiento", subrayó.

Así, ha señalado que el Gobierno local no le pidió apoyo para esta cuestión concreta y, remarcó que "ni los socios que la hicieron alcaldesa fueron capaces de apoyar este asunto". "Sanmartín, es tan irresponsable de llevar un asunto de esta envergadura al pleno sin tener los votos suficientes", destacó.

Además, ha indicado que en el descanso del Pleno la mandataria local envió a todos los medios de comunicación un audio diciendo que el PP es "destructivo" y que "está destruyendo la ciudad". Por ello, el popular ha solicitado que "pida disculpas públicamente".

"La alcaldesa da por hecho que los votos del PP van a estar ahí, a la disposición de ella, cuando quiera y como quiera, y que al mismo tiempo puede insultarnos. Pues mire, esto tiene un límite", resaltó.

También, ha señalado al Ejecutivo municipal por no "haber hecho su trabajo". Verea, insiste en que esta no es una "factura ordinaria", ya que en ella "vienen facturas de la Navidad pasada, cuando ya se está anunciando la de este año".

Con todo, ha enfatizado que lo que tiene que hacer el Gobierno local es "aclararse si necesitan o no sus votos" y ha indicado que los pidan "con educación y sin insultarles". "Tiene que hacer una petición de disculpas públicas y sino tendrá que pedir o tener sus votos naturales, que son los de sus socios de Gobierno", concluyó.