Bouza (PSdeG) acusa a la Xunta de "castigar a la calidad educativa" en Santiago

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SANTIAGO DE COMPOSTELA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSOE de Santiago y diputado autonómico, Aitor Bouza, ha acusado a la Xunta de "castigar la calidad educativa" en Santiago y ha anunciado que el Grupo Socialista llevará al Parlamento de Galicia la situación del IES de Sar ante la "falta de respuesta" de la Xunta al aumento de alumnado.

Así lo ha trasladado en un comunicado, en el que señala que en una reunión con la comunidad educativa de este centro, conoció "de primera mano" las necesidades de un centro que ha calificado de "referencia" en la ciudad.

Bouza ha argumentado que el instituto experimentó en los últimos años un importante incremento de alumnado, "reflejado en los datos de matrícula de los últimos cursos", un evolución que, según ha advertido, no fue acompañada por los recursos necesarios.

En este sentido, ha denunciado que "lo que no se vio correspondido fue el aumento de la plantilla del profesorado", lo que provoca una situación de desequilibrio.

El diputado socialista ha alertado de que esta "falta de profesorado" genera una "descompensación" en el funcionamiento del centro, ya que implica "menor profesorado para mayor alumnado", una realidad que, a su juicio, repercute directamente en la calidad de la educación.

De este modo, ha criticado el modelo de la Xunta al señalar que "ese menos con menos que quiere hacer la Xunta nunca sale bien". En este contexto, ha advertido de que el que padece al final esos recortes educativos son los alumnos y las alumnas, la calidad educativa", y ha señalado que esta situación es consecuencia de una falta de planificación por parte del Gobierno gallego, en línea con las denuncias reiteradas por el PSdeG sobre la falta de recursos en el sistema educativo.

El dirigente socialista ha asegurado que su grupo actuará "tras escuchar las demandas" de la comunidad educativa y ha avanzado qeu exigirán al señor Rueda que "no castigue al alumnado y que "no merme la calidad educativa", reclamando la incorporación de los profesionales necesarios para garantizar una atención adecuada.

De este modo, ha anunciado que los socialistas presentarán iniciativas para que la Xunta se comprometa a dotar al centro del profesorado necesario de cara al próximo curso escolar, con el objetivo de que "se puedan realizar todas esas labores docentes de la mejor forma posible".