Un buque de Gardacostas evita el hundimiento de un yate de 13 metros de eslora de Baiona

El buque Valentín Paz Andrade evita el hundimiento de un yate, con nueve personas a bordo. - GARDACOSTAS DE GALICIA

PONTEVEDRA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El buque de Gardacostas de Galicia Valentín Paz Andrade, con base en Vigo, ha evitado el hundimiento de un yate de 13 metros de eslora de Baiona, con 9 personas a bordo, en la ensenada de Barra.

Así lo ha informado el servicio autonómico en su perfil de 'X', en el que indica que el buque acudió hasta el lugar, donde desplegó con rapidez una potente bomba de achique portátil, dada la importante cantidad de agua que entraba en la embarcación.

Esto permitió estabilizarla, tras lo que fue remolcada por la Salvamar Mirach al puerto de Cangas.