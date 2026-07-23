Buscan a un conductor que se dio a la fuga tras dejar herida a una agente en una persecución por Salceda de Caselas

Coche de Policía Local de Salceda accidentado tras chocar con un conductor que se dio a la fuga - AYUNTAMIENTO DE SALCEDA DE CASELAS

PONTEVEDRA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil busca a un conductor que se dio a la fuga en Salceda de Caselas tras provocar un accidente durante una persecución en la que resultó herida una policía local del municipio pontevedrés.

El Ayuntamiento de Salceda de Caselas informa de que, alrededor de las 14,00 horas, dos agentes de la Policía Local sufrieron un accidente en esta persecución en el que resultó herida una policía.

Los agentes dieron el alto a un vehículo que circulaba por el centro del pueblo, ante lo cual el conductor emprendió la fuga. Así se inició una persecución desde la calle Vigo hasta el barrio de Maceira, en Parderrubias, por la carretera paralela a la PO-510.

Durante la persecución se produjo un colisión después de que el conductor fugado detuviese la marcha de forma repentina e iniciase una maniobra de marcha atrás, con lo que impactó contra el vehículo policial.

El Ayuntamiento detalla que la agente "se encuentra bien y permanece bajo vigilancia médica". Asimismo, le traslada su apoyo y le desea una pronta recuperación.