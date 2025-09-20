Buscan a un hombre de 73 años desaparecido en la tarde de este viernes en Sada (A Coruña)

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil ante un coche patrulla - GUARDIA CIVIL - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de A Coruña tiene activado un operativo para localizar a un hombre, de 73 años, desaparecido desde la tarde deste viernes en Sada.

Según han informado fuentes del Instituto Armado, fue un familiar el que interpuso una denuncia en el puesto de Oleiros y el hombre, que sufre principios de Alzheimer o alguna otra enfermedad degenerativa, fue visto por última vez a las 14.30 horas en la zona de O Tarabelo.

El hombre, en el momento de la desaparición, llevaba teléfono móvil, dinero en efectivo y vestía una camiseta a rayas y pantalón vaquero.

En el operativo de búsqueda participan patrullas del puesto de Sada, Oleiros, Cambre, el equipo del Seprona y el servicio cinológico de búsqueda de personas vivas.

Además, está activado el servicio aéreo y colabora también la policía local, el servicio de emergencias de Sada, los familiares, voluntarios, y miembros de la corporación municipal del Ayuntamiento de Sada.

Las labores de búsqueda se centran en la zona de Carnoedo, Veigue y el Pazo de Meirás a raíz de una información que indica que el hombre fue visto sobre las 16.00 horas de este viernes por esa zona.