Caamaño insta al Ministerio a solucionar el conflicto del Estatuto Marco, "que no está en manos de Sanidade"

Archivo - El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en declaraciones a los medios. - XUNTA DE GALICIA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha reiterado una vez más su petición a la ministra de Sanidad, Mónica García, la necesidad de desbloquear el conflicto con los médicos por el Estatuto Marco.

En declaraciones a los medios este martes, ha recordado que la "línea roja" que colocan los médicos para dejar de manifestarse es tener una norma "propia" que les permita discutir sobre sus condiciones.

"Eso trasciende a la Consellería, que puede mejorar algunas cosas, algo de las retribuciones, de los descansos, de las jornadas. Pero la línea roja relacionada con el estatuto marco, eso, a día de hoy, la consellería no puede solucionarlo", ha asegurado.

Por ello, ha insistido en la ministra debe abordar este tema ya "seriamente". Ha apuntado además que se ha habló de la posibilidad de una intermediación entre el ministerio y el comité de huelga y ha avanzado que "apoyarán" cualquier medida que consiga desbloquear la situación. "Son muchas semanas ya de huelga, con un impacto muy importante en las listas de espera", ha lamentado.