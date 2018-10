Caballero dice que habrá mayor "dinamización" con Regades en ZFV, quien será sustituido por Javier Pardo en el gobierno

Publicado 09/07/2018 19:14:59 CET

Destaca que Zona Franca "no puede ser solamente un casero", sino que "tiene que ser dinamizadora, pero rentable"

VIGO, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha destacado que, con el nombramiento de David Regades como delegado del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Vigo (ZFV), "va a haber una dinamización muy importante" de este organismo, y se acelerarán inversiones en la ciudad que estaban "paradas" bajo el liderazgo de su predecesora, Teresa Pedrosa.

En declaraciones a los medios este lunes, Caballero ha indicado que él planteó el nombramiento de Regades al Gobierno de España, al entender que "era el momento de hacer que todas las instituciones que trabajan en y por la ciudad --vayan-- en la misma dirección", y porque Regades "es buen conocedor de la ciudad".

En relación con ello, ha apuntado que, desde que él es alcalde, la Zona Franca "siempre tuvo formas de entender el proyecto de ciudad distintas a las que --creen-- desde la alcaldía", si bien ha confiado que con este cambio "esas diferencias ahora desaparecerán".

Tal y como ha mantenido, el nombramiento de Regades es "una gran noticia para esta ciudad", que ha sido acogida "prácticamente unánimemente con una gran satisfacción". "Todo lo que recibo son felicitaciones", ha incidido, poniendo en valor que esto supone un espaldarazo al "proyecto Vigo iniciado hace 11 años".

En este contexto, el regidor ha remarcado que quiere una Zona Franca "volcada" en la urbe olívica. "Con independencia de que tiene un ámbito de actuación, tiene que jugar como elemento dinamizador de Vigo", ha insistido, a colación de lo que ha asegurado que "hay muchas cosas que se pueden hacer que son muy útiles para Zona Franca".

Acto seguido, ha agregado que Zona Franca "no puede ser solamente un casero", sino que "tiene que ser dinamizadora, pero rentable". "Ninguna --de las anteriores delegadas-- entendía a esta ciudad. No es demérito, pero ahora hay un delegado absolutamente implicado en esta ciudad. Ahora tenemos a la persona óptima para esta ciudad", ha concluido.

APOYO A SU PROYECTO DE CIUDAD

En este sentido, ha subrayado que Vigo cuenta con "la complicidad total de la Diputación de Pontevedra", a cargo de su primera teniente de alcalde, la socialista Carmela Silva, "y ahora se incorpora Zona Franca". A ello se suma "la buena sintonía con el Puerto" y el "apoyo fuerte" desde el Gobierno de España. "Marca una nueva etapa, y después vendrá la Xunta también", ha augurado.

En relación con ello, Caballero ha censurado que el presidente del Gobierno autonómico, Alberto Núñez Feijóo, "intentó ahogar el proyecto de esta ciudad" que él encabeza, pero "los hechos fueron en la dirección contraria".

"Todo esto se consiguió gracias al apoyo que conseguimos en 2015. Vienen muy buenos tiempos para la ciudad, y lo ganó la ciudad a pulso", ha ensalzado.

GOBIERNO LOCAL

Acerca de los cambios en el gobierno local, ha avanzado que será Javier Pardo quien asumirá todas las competencias que hasta ahora ostentaba Regades: Segunda tenencia de alcaldía; gestión municipal, personal y patrimonio; y fomento, limpieza y contratación. Según ha dicho, Pardo es "enormemente eficiente y una persona de gran capacidad de trabajo".

En cuanto a la salida de Regades, ha indicado que "no está claro que sea incompatible que pueda ostentar los dos cargos, pero como no va a compatibilizar, presentó la renuncia" como concejal, y, por tanto, como diputado provincial. "Si fuera claramente incompatible, el cese era automático, pero no es claro", ha puntualizado.

Así las cosas, esta renuncia se hará efectiva en el próximo pleno del ayuntamiento, que Caballero ha adelantado para el próximo 18 de julio. Tras ello, en el siguiente plenario será cuando tome posesión como concejal la siguiente persona de la lista. En la Diputación, se hará directamente ese cambio.