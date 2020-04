G. Caballero insta a Feijóo a aclarar el calendario electoral gallego y tacha de "fraude" que no comparezca en la Cámara

Acusa al líder del PP de pensar "en clave electoral" y le recuerda que la "prioridad" es la lucha contra el coronavirus

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha instado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a aclarar el calendario electoral que baraja para Galicia y ha asegurado que cada día que pasa sin que comparezca en el Parlamento de Galicia supone un "fraude" al acuerdo alcanzado con los principales partidos políticos de la oposición para suspender las elecciones del 5 de abril.

"Después de seis semanas de confinamiento, de situación aestatutaria y aconstitucional en la autonomía gallega, en la que existe poder ejecutivo pero el Parlamento está disuelto, tenemos que decir que Feijóo no está cumpliendo con el Parlamento y con el conjunto de la ciudadanía", ha manifestado en una rueda de prensa telemática ofrecida este lunes.

En la jornada en la que los grupos de la oposición han hecho pública una propuesta conjunta para reactivar la Cámara, Gonzalo Caballero ha recordado que él mismo le trasladó a Feijóo este domingo que "no puede dilatar más" sus responsabilidades democráticas y debe "comparecer de forma regular en sede parlamentaria".

El socialista, que ha censurado que el máximo mandatario autonómico "escape" de la Cámara una semana más y mande al conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, le ha trasladado que "si quiere estar a la altura" del acuerdo que le posibilitó seguir siendo presidente "de forma interina" debe trasladar toda la información a la ciudadanía y ser transparente.

"Parece que le sale un sarpullido cuando le hablamos del Parlamento", ha sostenido el jefe de filas del PSdeG, que ha recordado que el presidente gallego lleva "todo el mes de abril" sin rendir cuentas en el Legislativo. "Solo quiere comparecer en 21 ruedas de prensa en la TVG para no confrontar con los representantes de la ciudadanía en sede parlamentaria", ha criticado.

Entre otras cuestiones, ha explicado que, en la reunión mantenida en la tarde del domingo con el resto de líderes de las fuerzas políticas gallegas, exigió al presidente "información pormenorizada" sobre la situación de las residencias y el número de contagios en cada uno de los ayuntamientos y por áreas sanitarias.

CALENDARIO ELECTORAL

Además, ha declarado que emplazó a Feijóo, al que ha acusado de "estar pensando en clave electoral", a clarificar su posición sobre la fecha de los comicios. "Que no aproveche el cheque que le dimos para presidir Galicia para no dar cuentas, para hacer ventajismo político y priorizar otras cuestiones que no son la lucha contra el coronavirus", ha censurado.

Y es que, en opinión del socialista, "Feijóo tiene una estrategia electoral" y lo que "más le preocupa" es "el escenario electoral en clave del Partido Popular". "Le pedimos que traslade a la opinión pública aquellas previsiones y movimientos que está haciendo", ha señalado Caballero.

Enfrente, ha asegurado que la posición del PSdeG es "muy clara" y pasa por que la prioridad en Galicia "es la lucha contra el coronavirus". "Hay una crisis muy grave y, si Feijóo quiere utilizar el cheque que le dimos para hacer ventajismo electoral, se equivoca. Si la única interlocución que tiene para hablar del calendario electoral en Galicia es Urkullu y no dar cuentas a la ciudadanía, se equivoca", ha subrayado.

Con todo y tras denunciar la "agenda oculta" de Feijóo, ha asegurado que los socialistas están "abiertos" a hablar "de las mejores fechas" con las garantías sanitarias si bien ha mostrado sus dudas sobre la posibilidad de que "en dos semanas" se pueda predecir cuál será la situación en los próximos meses cuando aún no se conocen los resultados del estudio epidemiológico y en un momento en el que Galicia "no cumple los criterios que el gobierno establece para "hablar de desconfinamiento".

En la rueda de prensa, Gonzalo Caballero ha vuelto a considerar que debe de ser el Gobierno de España el que coordine la fase de desescalada para evitar riesgos. "Toda la información que el comité clínico de Galicia tenga es importante que la traslade al Gobierno de España pero quiero advertir que el proceso de desescalada y desconfinanmiento tiene que ser responsable y prudente. "No puede haber distintos vectores de acción descontrolados y descoordinados", ha indicado.

CIERRE DE LA UCI DEL HOSPITAL DE MONTECELO

Por último, preguntado por el cierre de la UCI del Hospital de Montecelo, en Pontevedra, en plena pandemia del coronavirus, Gonzalo Caballero ha asegurado que las actuaciones para "solucionar problemas graves" en las camas se deberían haber hecho antes. "Muestra como la Xunta no atendió las necesidades sanitarias del país", ha incidido.

"Feijóo no cumplió con la sanidad pública en 11 años", ha asegurado Gonzalo Caballero, que ha señalado que en la ciudad también se debería de haber hecho el nuevo complejo que ahora el presidente anuncia "en periodo de interinidad".