G. Caballero pide ser "estrictos" en la ejecución del fallo de Meirás para "evitar" que los Franco puedan "hacer caja"

A CORUÑA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha pedido ser "rigurosos y estrictos" en la ejecución de la sentencia sobre el Pazo de Meirás para evitar que la familia franco pueda "hacer caja".

"Mi posición como ciudadano es muy clara: no deberíamos indemnizar ni con un solo euro a la familia Franco, pero estamos en un estado de derecho", ha señalado el responsable socialista, que ha solicitado al Gobierno de España que "busque las fórmulas jurídicas viables para que no haya indemnización o, de haberla, esta sea la mínima posible".

En una visita al municipio coruñés de Noia, donde se ha reunido con la agrupación socialista, Gonzalo Caballero ha señalado que "si no se puede hacer recurso" porque "tiene mucha complicación y no tiene posibilidades de prosperar", hay que ser muy exigentes en la ejecución de la sentencia. "Todo lo que quieran cobrar los Franco tiene que estar documentado" para que "no reciban ni un solo euro más de lo que obligue la ley a pagarles", ha apuntado.

Por último, ha reivindicado el compromiso con la memoria democrática y con la memoria histórica del Gobierno de España que, además de recuperar el Pazo de Meirás para lo público, retiró los restos del dictador del Valle de los Caídos.