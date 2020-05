Caballero (PSdeG) pide al Gobierno que "no descarte ninguna medida necesaria" para mantener el empleo en San Cibrao

Subraya su "compromiso" con la plantilla de San Cibrao "por encima de cualquier posición política" y afea a la Xunta que "no hizo nada"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha pedido este sábado al Gobierno central que "no descare ninguna medida necesaria" para mantener el empleo en la factoría de Alcoa San Cibrao, en Cervo (Lugo), tras el anuncio del despido de más de 500 trabajadores.

Así se ha pronunciado al ser preguntado al respecto durante una visita a Santiago acompañado del alcalde de la ciudad, Xosé Sánchez Bugallo, de la teniente de alcalde, Mercedes Rosón, y de la concejala de Educación, Noa Díaz, quien además irá en las listas para las elecciones autonómicas del 12 de julio.

En este contexto, el líder de los socialistas gallegos se ha mostrado favorable a que el Gobierno de Pedro Sánchez "estudie todas las posibilidades de intervención" de la planta de aluminio primario "dentro del marco legal y siempre que sea viable económicamente".

No obstante, Caballero también ha reclamado a la Xunta "que deje de ser un mero espectador" en esta crisis, puesto que "no hizo nada por el empleo y el trabajo industrial en Alcoa". Así, ha reclamado al presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, que "fue un problema a la hora de buscar soluciones en Alcoa A Coruña", que "no obstaculice" y que "ponga el interés de los gallegos por encima de todo".

"El Gobierno de España dedicó 38 millones de euros en dos años a la factoría de Alcoa San Cibrao. Eso implica que en dos años el Gobierno le dio, por cada trabajador, en el entorno de 35.000 euros a la multinacional", ha valorado.

Por eso mismo, Caballero cree que "es hora" de que la compañía "abandone su estrategia de desarraigo, de fraude", tras haber recibido fondos públicos, puesto que es algo que los ciudadanos "no pueden asumir".

"UN GRAN ACUERDO DE PAÍS"

Caballero también ha abogado por que haya un gran acuerdo de país entre todas las administraciones". No en vano, ha sugerido a Feijóo que "reme a favor de que Alcoa mantenga su actividad" y de que "utilice el poder de la Xunta para hablar con la multinacional en España".

Así, el secretario xeral del PSdeG ha diferenciado la actitud del Ejecutivo autonómico de la del Gobierno de Sánchez y ha pedido a este último que "no descarte ninguna medida necesaria para mantener el empleo" en San Cibrao.

Finalmente, Gonzalo Caballero ha subrayado su "compromiso" con los trabajadores de la planta de Cervo "por encima de cualquier posición política y partidista". En este sentido, se ha mostrado a su disposición "para buscar todas las alianzas y mecanismos que permitan mantener el empleo y dar el impulso" a una fábrica "tan importante" para A Mariña.