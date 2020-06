G. Caballero sitúa la "victoria municipal" del PSdeG de hace un año como la "antesala" del cambio en la Xunta

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG y candidato a la Presidencia de la Xunta, Gonzalo Caballero, ha situado la "victoria municipal" del Partido Socialista en las elecciones del 26 de mayo de 2019 como la "antesala" del cambio político en la Xunta.

En declaraciones a los medios en Ames (A Coruña) junto al alcalde de esta localidad, José Miñones, el líder del PSdeG ha hecho un llamamiento a todos los gallegos que votaron en los comicios locales para "tener un alcalde o alcaldesa progresista". "El 12 de julio tenemos un segundo reto, el reto de darle a Galicia el mismo progreso que está en la mayoría de los ayuntamientos en los que los socialistas somos la referencia", ha apuntado.

El jefe de filas del PSdeG ha puesto en valor la gestión de los más de 100 alcaldes y alcaldesas socialistas en Galicia. "Después de un año de mayoría clara en el municipalismo gallego del PSOE, los vecinos de nuestro país saben que los alcaldes socialistas son la mejor referencia de la política en Galicia frente a los desastres de Feijóo", ha manifestado.

Y es que, en contraposición a la gestión de los ayuntamientos, Caballero ha acusado a la Xunta de "estar ausente". Así, entre otras cuestiones, ha criticado que el Gobierno gallego diga "de repente" que hay que abrir los parques infantiles sin dar a los ayuntamientos ni "protocolos, ni respaldo financiero, ni personal para garantizar la salud de los niños".

"El Gobierno de la Xunta se dedica a hacer anuncios pero sin hacer los deberes", ha censurado el dirigente del PSdeG, que ha citado cuestiones como la gestión de los centros de día o las residencia de mayores. "Feijóo tiene los deberes sin hacer y no es capaz de darle respuesta a las necesidades de los gallegos... Hasta ahora se dedicaba a ponerle deberes al Gobierno de España pero ahora ya cada vez tiene menos excusas y lo que se ve es que detrás de Feijóo no hay nada, no hay gestión, no hay desarrollo de medidas", ha apuntado.

Frente a este "gobierno ausente", ha defendido la necesidad de un "gran cambio político" en Galicia, un "presidente socialista que trabaje al lado del gobierno progresista en España" y "al lado de los ayuntamientos" que tienen alcaldes y alcaldesas socialistas. "El trabajo del municipalismo bien hecho es el del PSOE", ha sostenido para defender al PSdeG como "el cambio con garantías".

Por su parte, el alcalde de Ames, José Miñones, ha defendido que en Galicia haya un gobierno progresista a partir del 12 de julio para "evitar conflictos" entre administraciones de diferente color político y "que se vuelva a invertir" en Ames.