G. Caballero trabajará para dar a todos los gallegos "una vida digna" y que "ningún niño se quede sin derechos"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero (mascarilla blanca), y el candidato del PSdeG a la presidencia de la Xunta de Galicia, Gonzalo Caballero (mascarilla roja), observan varias estatuas durante su visita por Santiago de Compostela com - César Arxina - Europa Press

El socialista, padre de un hijo con diversidad funcional, se emociona al defender medidas para la igualdad de oportunidades

El candidato del PSdeG a la Presidencia de la Xunta, Gonzalo Caballero, se ha comprometido a trabajar para dar a todos los gallegos "una vida digna" en una sociedad "más igualitaria", en la que "ningún niño se quede sin derechos".

Gonzalo Caballero ha subrayado su compromiso con la igualdad este viernes en Santiago de Compostela, en donde ha recibido el apoyo para presidir la Xunta del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien también ha enarbolado la defensa por la igualdad de oportunidades hecha por los socialistas.

En un discurso en el que ha puesto en valor la lucha del Partido Socialista por la "igualdad de todas las personas" y ha recordado el avance que supuso la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo bajo el mandato de Zapatero, el aspirante socialista a la Xunta ha rechazado cualquier tipo de discriminación por razones de género, orientación sexual o discapacidad.

"También cuando hablamos de igualdad queremos mandar un mensaje a los más de 100.000 gallegos que tienen diversidad funcional, gallegos y gallegas que, con independencia de los problemas que tienen, deben de tener todos los derechos", ha manifestado Gonzalo Caballero visiblemente emocionado al recordad a su hijo.

Es por ello que ha mostrado su deseo de presidir Galicia para "darle a todos los gallegos el derecho a una vida digna", consciente de que las familias que tienen "posibilidades económicas" pueden hacer que sus niños tengan "una educación próspera". Con todo, ha advertido de que "hay muchos en Galicia que no pueden" y que "cuando tienen niños y niñas con dificultades, cuando no tienen ingresos, se quedan en la cuneta".

"Quiero gobernar Galicia para gobernar por la igualdad, para que ningún niño se quede sin derechos en Galicia, para que los niños que tienen Sindrome de Down, Asperger o otras dificultades puedan tener la defensa que necesitan en un gobierno socialista", ha señalado Gonzalo Caballero, que ha asegurado que por eso "hace política".

El candidato socialista a la Xunta ha asegurado que su voz quebrada no se debe a una "falta de fuerzas" sino a la "sensibilidad" de tener que dedicarse a una campaña con intensidad para "trabajar por una Galicia mejor".

"Que es trabajar también por esos niños y niñas, por esos padres y madres que me dicen tantas veces que no tienen recursos para darle esa buena formación, para darle igualdad", ha apuntado para asegurar que aquellos que carecen de recursos no cuentan con el apoyo suficiente de la Xunta.

Gonzalo Caballero ha contado este viernes con el apoyo de José Luis Rodríguez Zapatero para impulsar su candidatura a la Presidencia de la Xunta de Galicia en las próximas elecciones autonómicas del 12 de julio, cita para la que ha llamado a la movilización.