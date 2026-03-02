Uno de cada tres jóvenes gallegos quiere ser emprendedor y crear su propia empresa, según un informe

Archivo - Estudiantes. - YOUNG BUSINESS TALENTS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cerca de uno de cada tres (31,7%) jóvenes gallegos de entre 15 y 21 años de edad quiere ser emprendedor y crear su propia empresa, frente a un 12,7% que optaría por trabajar como empleado, según se desprende del 'XI Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes' sobre las actitudes y tendencias de los preuniversitarios españoles, elaborado por Abanca y Praxis MMT.

Este documento subraya que el modelo laboral está cambiando entre los jóvenes, perdiendo atractivo el trabajar en una empresa por cuenta ajena y consolidándose el emprendimiento como la primera opción profesional entre los mozos gallegos.

Así, el 18% optaría por ser funcionario y un 37,5% reconoce que todavía no tiene claro a qué quiere dedicarse en el futuro.

El informe explica que estos datos van en línea con la media arrojada a nivel nacional, donde el 34,5% de los jóvenes españoles elige como opción mayoritaria montar su propio negocio frente a solo un 12,5% que se inclina por ser asalariado.

"La cultura y mentalidad de los jóvenes está cambiando mucho. Generaciones pasadas tenían como principal objetivo obtener ingresos suficientes de cara a su futuro y el de sus hijos, y lo hacía mayoritariamente trabajando por cuenta ajena. Hoy en día la situación es diferente. Los jóvenes en general parten de una situación económica mejor que la de sus padres, el trabajo por cuenta ajena se percibe como más inestable que en el pasado, están apareciendo nuevas figuras profesionales, y hay una mayor cultura del emprendimiento", ha reivindicado el director del informe, Nuño Nogués.

Entre las razones por las que los jóvenes gallegos eligen emprender como su principal preferencia para su futuro profesional, su motivación es por dedicarse a aquello que realmente les gusta (37,2%), seguido de ser su propio jefe (29,2%, y disponer de su tiempo sin depender de un horario de oficina (22,9%).

No obstante, los jóvenes son conscientes de la dificultad: el 79,3% de los jóvenes considera que tener éxito emprendiendo es difícil o muy difícil. Sus sectores preferidos para emprender son los relacionados con el deporte, el comercio y el tecnológico.

Si en algún momento entraran a trabajar en una empresa, las principales condiciones que tendrían en cuenta son: que les ofrecieran estabilidad en el empleo (42,6%), poder tener un salario más alto (41,3%), y que hubiera un ambiente de trabajo agradable (40,2%).

Para los jóvenes, ser empleado en una empresa actualmente "no les aporta ventajas". "Es menos estable de lo que era en el pasado y a diferencia del autoempleo, trabajar por cuenta ajena les impide llevar a cabo su propio proyecto personal, tienen menor flexibilidad y están sometidos a una jerarquía y unas normas que no les resultan atractivas o no les compensan y, frente a ser funcionarios, no les garantiza estabilidad", añade el director del 'XI Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes'.

PESIMISMO FRENTE AL FUTURO

La generación Z de Galicia se muestra "pesimista" con el futuro laboral, con un 40,4% que cree que el empleo empeorará en los próximos cinco años y un 27,8% espera que mejore.

De esta manera, seis de cada diez jóvenes gallegos cambiarían de país por trabajo, aunque este porcentaje ha bajado progresivamente en los últimos años.

Estudiar una carrera es la opción preferida entre los jóvenes gallegos para continuar cuando terminen los estudios actuales y las que más interés les despiertan son: Empresas/Economía, Magisterio, Marketing y Publicidad y Psicología/Sociología.

"También ha crecido la oferta en formación profesional, es una alternativa muy interesante y con salidas profesionales. Aun así, hoy en día, los jóvenes consideran una mejor opción estudiar una carrera universitaria", señala Nuño Nogués.

"La vocación es la primera razón para elegir una carrera universitaria, aunque las salidas profesionales también tienen un peso importante. Aunque pueda parecer que otras opciones son más pragmáticas, si hacen lo que les gusta, se sentirán más realizados y generalmente lo harán mejor, lo que les puede reportar bienestar personal y una más exitosa carrera profesional", considera el director del informe.