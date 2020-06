Calviño llama a la "movilización" progresista en apoyo a G. Caballero para lograr "el cambio" en Galicia

Defiende las medidas adoptadas por el Gobierno que permiten "evitar" la destrucción de empresas y empleo, así como proteger a la ciudadanía

BETANZOS (A CORUÑA), 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha llamado a la movilización de los progresistas en las próximas elecciones autonómicas del próximo 12 de julio para lograr el "cambio" en Galicia y conseguir un gobierno que trabaje junto al Ejecutivo español con la idea de que esta crisis "no puede dejar a nadie atrás".

En un mitin en Betanzos y tras recorrer con anterioridad las calles de A Coruña junto a Gonzalo Caballero, ha definido al aspirante a la Xunta como una persona comprometida con los valores socialistas, que trabaja "día y noche". "No hay metro de esta Comunidad autónoma que no hayas pisado, no hay gallego al que no hayas escuchado", ha manifestado.

"Por eso estoy hoy aquí y os animo a todos a seguir movilizando esa base social que está ahí", ha expresado la ministra, que ha recordado los buenos resultados cosechados por el Partido Socialista en Galicia en las distintas convocatorias electorales celebradas a lo largo de 2019.

"Os animo a tener esperanza y confianza en lo que nuestro país puede hacer si seguimos trabajando juntos bajo el liderazgo del presidente Sánchez, con un gobierno comprometido con todos los ciudadanos, y con una buena vertebración de las administraciones públicas, de todos los agentes sociales, de todos los ciudadanos", ha apuntado.

DEFIENDE LA GESTIÓN DEL GOBIERNO

En el mitin, asimismo, ha resaltado la importancia de tener, en momentos de crisis, gobiernos "comprometidos, que actúen, que sepan lo que hay que hacer y que quieran hacerlo en beneficio de todas las personas". "Y eso es lo que el Gobierno de España ha estado haciendo desde el primer día, desde que la pandemia empezó a golpear nuestro país, desde que adoptamos el primer paquete de medidas económicas y sociales", ha sostenido.

"Con una idea muy clara de proteger el tejido productivo, los empleos, una base sobre la que podamos reconstruir, reactivar, construir un futuro mejor", ha apuntado en un discurso en el que ha puesto en valor medidas como los expedientes de regulación temporal y las ayudas a los autónomos.

"Medidas que nos están permitiendo proteger a las empresas y a los autónomos, que la destrucción del empleo en esta crisis sea muy inferior a la de otras crisis", ha añadido.