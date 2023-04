Calvo duda de que Yolanda Díaz se vaya a convertir en presidenta del Gobierno y apela a la "historia"

La Presidenta De La Comisión De Igualdad En El Congreso De Los Diputados, La Socialista Carmen Calvo, Ha Asegurado Que "Yolanda Díaz No Está Cerca De Conseguir Ser Presidenta Del Gobierno De España"

La diputada andaluza y ex ministra recoge en Ferrol el premio 'Galardón 8M Alvixe'

La presidenta de la Comisión de Igualdad en el Congreso de los Diputados, la socialista Carmen Calvo, ha dudado de que "Yolanda Díaz esté cerca de conseguir ser presidenta del Gobierno de España", y ha apelado a la "historia" democrática para avalar su teoría. "Si miramos la historia de los últimos 45 años de este país, incluso en los peores momentos de mi partido, aventajábamos a lo que ella representa políticamente, que es la izquierda que está a la izquierda de mi partido", ha manifestado.

Así lo ha expresado durante una ofrenda floral ante el monolito dedicado a Concepción Arenal en Esteiro, en Ferrol, a donde la diputada socialista a la ciudad naval para recoger el premio 'Galardón 8M Alvixe', de lucha contra la violencia de género.

En alusión a las manifestaciones de la líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que se presenta con el objetivo de ser presidenta, Calvo ha expresado que "esas son frases que quedan bien, lo digo con el respeto debido a una mujer que conozco mucho y que trabaja mucho con ella".

Así ha incidido en que "el próximo presidente del gobierno de España será Pedro Sánchez, porque el PSOE sale a ganar y a intentar gobernar, que es lo que tenemos que hacer".

La diputada andaluza ha abundado en que "como mujer evidentemente defiendo la participación y la máxima cuota de poder y de autoridad de las mujeres en la política, pero creo que en este caso, francamente, el presidente del gobierno el año que viene vuelve a ser Pedro Sánchez".

GOBIERNO DE COALICIÓN

Carmen Calvo ha manifestado, en compañía de integrantes de Alvixe, que "el pueblo soberano se manifiesta, pues hay que hacer evolucionar la propia democracia con gobiernos de coalición". "Me parece que algún día tenía que llegar y me alegro mucho que haya llegado por la izquierda y sobre todo con la batuta de mi partido que es quien sigue teniendo la mayoría política de este país y 120 escaños, así que tenía que llegar, y ha llegado", ha manifestado.

Además, la ex ministra ha destacado que, "afortunadamente, han tenido criterios para pasar unas tempestades" que ella misma vivió "más de tres años muy difíciles". "Y por primera vez en este país no recortamos, no hicimos sufrir a las clases trabajadoras, que eso fue lo que hizo la derecha cuando se encontró una crisis diferente de esta, pero crisis al fin y al cabo", ha reivindicado, en referencia a los tiempos de la pandemia.