Calvos de Randín (Ourense) registra la temperatura mínima de Galicia este martes con -5.7 ºC

Europa Press Galicia
Publicado: martes, 30 diciembre 2025 9:55
   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

   El municipio ourensano de Calvos de Randín ha registrado la temperatura mínima de Galicia este martes con -5.7 ºC a las 09.10 horas, según los datos de MeteoGalicia.

   Asimismo, en otras localidades de la provincia de Ourense, como Xinxo de Limia y Verín, se ha llegado a los -3,7ºC y -3,5ºC respectivamente.

    También en la provincia de Lugo se han registrado temperaturas extremas durante la mañana de este lunes, ya que Sarria ha registrado -3,9ºC y Guitiriz -3,2ºC.

