A Cámara despedirá o curso político cun "intenso" pleno que aprobará o ditame da comisión de reactivación

Non haberá unanimidade para as conclusións da comisión: o BNG votará as súas e o PSdeG resérvase o que fará entre críticas ao PP

A Cámara galega despedirá antes do parón estival a súa actividade ordinaria a próxima semana cun pleno "intenso" no que destaca entre unha ampla orde do día o debate e votación do ditame da comisión de reactivación articulada no Pazo do Hórreo para determinar as medidas a pór en marcha na Galicia posterior á pandemia.

Unhas conclusións que se encamiñan a ser aprobadas pero non por unanimidade. Sairán adiante grazas á maioría absoluta de gózaa o Partido Popular na Comunidade galega. Pola súa banda, o BNG avanzou que votará a súa propia proposta de resolución, mentres que o PSdeG non avanzou que posición adoptará e, aínda que critica que "só o 10%" das súas proposicións fosen incluídas no ditame, ábrense a continuar negociando cos populares.

O debate e votación da resolución dunha comisión que celebrou as súas comparecencias no outono do ano pasado será un dos principais puntos do día dunha sesión plenaria extensa que conta con tres propostas lexislativas nunha orde do día no que tamén figura a elección do novo consello de administración da CRTVG, a comparecencia para informar da memoria anual da súa institución da valedora do Pobo, María Dolores Galiño, e a presentación do informe de fiscalización do Consello de Contas.

A sesión ratificará a aprobación definitiva de tres proxectos lexislativos: o que ampara a creación da primeira universidade privada de Galicia --impulsada pola entidade financeira Abanca--, a mofidicación da Lei galega de violencia de xénero para o recoñecemento da violencia vicaria e a coñecida como Lei 'Ángeles Alvariño', que establecerá unha serie de medidas correctoras para evitar a discriminación das mulleres nas carreiras profesionais de científicas e investigadoras.

Para a xornada do míercoles resérvase o último careo do curso político no Pazo do Hórreo entre o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, e os líderes dos grupos da oposición, a nacionalista Ana Pontón, e o socialista, Gonzalo Caballero. A primeira preguntará ao mandatario polas medidas impulsadas para apoiar aos mozos galegos e o segundo acerca das accións de gasto da Xunta para reactivar a economía.

