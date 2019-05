La Cámara reclama que el Gobierno haga nueva consulta pública sobre cambios normativos en costas

Publicado 30/04/2019 14:52:40 CET

El PP reprocha al Ejecutivo socialista hacer una "chapuza" y la oposición acusa a los populares de "crear alarmismo" en favor de Ence

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento gallego han pedido por unanimidad -tras una iniciativa del PP transaccionada con el PSOE-- que el Gobierno central vuelva a someter a consulta pública el borrador del modificación del reglamento de costas "a la vista de las alegaciones recibidas".

Durante el debate de esta iniciativa, Teresa Egerique (PP) ha cargado contra esta modificación del Gobierno "por la puerta de atrás" en periodo electoral, que tilda de "chapuza" para "tener un discurso de cara a las elecciones respecto a Ence". En cambio, la oposición ha acusado a los populares de "crear alarmismo" y de trabajar "en defensa" de Ence.

La diputada socialista Patricia Vilán ha explicado la necesidad de adecuar este reglamento de Costas, si bien coincide en que debe haber "más participación", por lo que ve necesario que "se abra un nuevo plazo" para alegaciones.

Por su parte, Egerique reprocha a los socialistas que "no calibraron las consecuencias que podía tener en Galicia" este cambio que, a su juicio, crea "inseguridad jurídica" para un centenar de empresas y afecta a unas 5.000 edificaciones situadas en territorio marítimo-terrestre.

Según recrimina la diputada popular, solo busca "vestir de amparo legal" la renuncia a apoyar la prórroga de la concesión de Ence, mientras "va en contra de la ley de costas vigente".

El resto de la proposición popular aprobada que no ha alcanzado la unanimidad también pide que el Gobierno traslade a la Xunta un informe "exhaustivo" sobre todas las concesiones afectadas por el reglamento de Costas, en concreto de las que ya no podrían ser objeto de prórroga.

EL PSOE DICE QUE SOLO HAY 29 CONCESIONES CON PROBLEMAS

La socialista Patricia Vilán considera que los populares solo buscan "meter miedo", ya que esta modificación no afecta a la acuicultura, pues sostiene que prevalece la ley de pesca de Galicia, que establece que se puede pedir nueva concesión para estas actividades porque se tienen que desarrollar en la costa, "no como Ence".

Además, ha esgrimido que el PP presentó en la Cámara esta proposición por la vía de urgencia, pero no fue hasta un día después de eso que la Xunta envió cartas al Gobierno sobre esta cuestión, por lo que "se ve que no había tanta urgencia".

Asimismo, la socialista ha reducido a 394 las instalaciones con concesiones afectadas por este cambio normativo. Con todo, apunta que 135 ya no pidieron prórroga y 174 aún tienen plazo, mientras 85 ya solicitaron la prórroga. Asegura que solo son 29 las que "tienen problemas" y no "esas 5.000" de las que hablan la Xunta y el PP. "No mienta", ha espetado.

"BURDA CAMPAÑA DE MENTIRAS"

El diputado del BNG Luís Bará critica que el PP solo busca "defender los intereses de Ence", ya que incide en que tiene que haber un cambio del reglamento de costas tal y como apuntaron por parte de la Abogacía del Estado, Consejo de Estado y diferentes sentencias.

De tal forma, Bará acusa al PP de recurrir a una "burda campaña de mentiras" al hablar de 5.000 edificaciones afectadas, en lo que tacha de "manipulación". "No vale todo para defender los intereses de Ence", avisa.

Marcos Cal (En Marea) lamenta que los populares están "intentando generar alarmismo" con el objetivo de la "defensa de los propietarios de Ence", en lo que considera una muestra de la "utilización del PP de las instituciones para favorecer a sus empresas amigas". Además, ha recordado que los populares incumplieron sus promesas de 2009 y 2011 de promover el traslado de Ence.

A este respecto, Cal reprocha que la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, "dice que Ence no contamina", lo que ve una "obscenidad", por lo que cree que "debería dejar su cargo inmediatamente".

"No generamos alarma, alarma la generó el Gobierno de Sánchez", ha respondido la popular Teresa Egerique en su turno de réplica sobre esta modificación normativa.