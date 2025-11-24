La candidata a rectora, Rosa Crujeiras, considera que la descentralización de Medicina "debilitaría" a la USC

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La investigadora y matemática, Rosa Crujeiras, candidata a rectora de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) en 2026, también ha mostrado su rechazo al acuerdo de descentralización de Medicina, ya que considera que "debilita" a la universidad y "no resuelve los problemas de fondo".

"Destruir un modelo apelando a presuntos agravios y carencias locales, y pretender remediar la escasez de recursos sistemáticos a base de fragmentación y de promesas de eficiencia basadas en las supuestas ventajas de la gestión autónoma, es un paso decidido para debilitar la enseñanza de Medicina en Galicia y minar la competitivad de la red científica que tantos años ha llevado crear", defiende en un comunicado.

Tacha la iniciativa de "temeraria", sobre todo en unos tiempos en los que la oferta pública de titulaciones superiores "cede terreno" frente a la privatización.

Para la investigadora, el acuerdo está "lejos de ser aceptable" para la USC y para la Facultad, argumentando que "solo se demora la implantación de nuevos grados en el SUG sin una base que lo justifique en términos académicos, sociales o incluso de optimización de recursos humanos, materiales y económicos".

Asegura también que se trata de una "solución" acelerada, que "calculadamente evita" que se renuncie a la pretensión de implantar nuevos grados en Medicina en el SUG.

"No tiene sentido que con unas elecciones en poco más de dos meses, con unos órganos de gobierno cuya composición necesariamente cambiará, se adopte un compromiso político de este calado cuando no serán estos órganos ni este equipo los que decidirán si se lleva a término y cómo", apunta.

Por último, lamenta las acusaciones que se han dirigido a la USC en los últimos tiempos, tachándola de "egoísta, centralista y arcaica", "identificando a los profesionales como una suerte de casta médica sin que nadie alzase la voz".