Capturados los tres perros que generaban preocupación en A Ponte de Xora, en Coirós (A Coruña)

A CORUÑA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Coirós (A Coruña) ha informado este martes de que el operativo desplegado este domingo en A Ponte de Xora concluyó con la captura de los tres perros que en las últimas semanas habían generado preocupación entre los vecinos por sus continuos escapes.

En un comunicado, recuerda que ya meses atrás denunció ante la Fiscalía el problema generado por la situación de los animales, que se encontraban "sin ningún control" por parte de sus propietarios.

El dispositivo se activó tras el aviso vecinal a la Guardia Civil y contó con la intervención de una patrulla y del servicio de recogida de animales, que tras varias horas de trabajo logró capturar a los tres.

EL ALCALDE AGRADECE LA COLABORACIÓN VECINAL

Los perros se encuentran ahora bajo la protección de una institución destinada a tal fin.

El alcalde de la localidad, Francisco Quintela, ha trasladado su agradecimiento a la Guardia Civil por su intervención y a los vecinos de A Ponte de Xora por su colaboración.