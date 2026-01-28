Cáritas ve "muy positiva" la regularización extraordinaria de personas extranjeras, en mayor exclusión social en Galicia

Presentación del Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social, a 28 de enero de 2026. - FUNDACIÓN FOESSA - CÁRITAS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cáritas ha celebrado como una "oportunidad muy positiva" la medida adoptada por el Gobierno para la regularización extraordinaria de personas extranjeras, que, según un informe elaborado por la Fundación FOESSA --fundada por esta organización católica--, están entre los grupos a los que más afecta la exclusión social en Galicia.

"Desde Cáritas reconocemos que este proceso de regularización extraordinaria va a representar una oportunidad muy positiva para estas personas y para acceder en mayor medida a sus derechos", ha manifestado el coordinador técnico del informe, Thomas Udrich, en la rueda de prensa de presentación en Santiago de Compostela.

Este posicionamiento se produce un día después de que las entidades que conforman la Iglesia española, entre las que se incluye Cáritas, celebrasen públicamente esta medida adoptada por el Gobierno, que se dirige a todos los solicitantes de protección internacional que hubieran presentado su solicitud antes del 31 de diciembre de 2025 y a los migrantes económicos que demuestren un mínimo de cinco meses antes de la misma fecha.

El informe recoge que las personas de nacionalidad extranjera y todas aquellas que pertenecen a un hogar encabezado por estas se encuentran entre los grupos sociales más afectados por la exclusión social en Galicia, liderados por las personas que residen en un hogar encabezado por alguien que busca empleo y el de las que pertenecen a uno en riesgo de pobreza.

De esta forma, el análisis sitúa la disponilidad de un empleo y de recursos materiales suficientes y la procedencia como "claros" factores explicativos de la exclusión social. "Las tasas entre quienes tienen nacionalidad extranjera multiplican por más de cinco a las que tienen nacionalidad española: 51% entre las primeras, 9% entre las segundas", ha apuntado el coordinador técnico.

Preguntado al respecto, Udrich ha detallado que, dentro de las personas de nacionalidad extranjera, la situación de exclusión se multiplica en un 70% entre aquellas en situación administrativa irregular por "una falta de acceso a derechos y mayores dificultades".