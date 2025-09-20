Carlos Alján elegido secretario nacional de la CIG-Servizos en su IX Congreso

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La CIG-Servizos ha celebrado este sábado su IX Congreso, en el que ha concurrido una única candidatura encabezada por Carlos Alján, elegido secretario nacional con 118 votos a favor, 27 blancos y 5 nulos. Además, se ha aprobado el Informe de Gestión de la Ejecutiva y los relatorios en los que se marcan las líneas de trabajo que guiarán la acción sindical de la federación en los próximos cuatro años.

En concreto, la Ejecutiva federal ha recibido el apoyo de 139 votos a favor y 11 blancos y ha quedado conformada por Carlos Alján Collazo; Beatriz López Valdés; Roberto Xermán Pérez Vila; Dolores Calderón Blanco; Rubén Duruelo Cuerdo; Aurora María Vázquez Méndez; Pedro Pérez Caride; María Cristina Martínez Padín y Martín Caamaño Santamaría.

En su discurso en el acto de clausura, Alján ha reconocido el trabajo de la ejecutiva saliente, con una mención especial a la secretaria anterior, Transi Fernández, a la que le ha querido transmitir "el respeto de todos por ayudar a construir la más grande e importante federación de toda la central sindical".

Además, ha fijado su atención en los retos del sector Servicios, al que ha definido como "epicentro de la precarización salvaje que el capital quiere imponer, con "contratos basura, jornadas eternas, salarios que no llegan el fin de mes y persecución sindical".

En esta línea, ha criticado a las empresas que "operan en Galicia solo para sacar beneficios e irse, dejando miseria detrás", y a los gobiernos por "mirar para otro lado y legislar a favor de la patronal".

También ha comprometido el "apoyo total" de la federación a los conflictos abiertos en residencias, centros de día y ayuda en el hogar para "dignificar el sector de los cuidados", y ha anunciado un "trabajo intenso" en la negociación de multitud de convenios.

Ante retos futuros como la digitalización, ha alertado de que "el capital quiere usarla como arma para precarizar más y aislar a las trabajadoras", según ha traslado en una nota de prensa la CIG.

Con todo, el nuevo secretario nacional ha concluido su discurso haciendo un llamamiento a "fortalecer su propia organización" con "más afiliación, más juventud y más mujeres asumiendo responsabilidades".