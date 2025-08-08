Carlos Jean y The Rapants, cabezas de cartel del Carnaval de Verano de Redondela, que se celebra el sábado 23

VIGO 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Carlos Jean y The Rapants encabezan el cartel del Carnaval de Verano de Redondela (Pontevedra), que celebrará su 26ª edición el sábado 23 de agosto, según ha anunciado este viernes el Ayuntamiento redondelano.

Su alcaldesa, Digna Rivas, ha destacado la apuesta una vez más por "talento gallego", con conciertos de artistas como Brais das Hortas o The Rapants, así como de los DJs Rodri Vegas, Samu Pexe, Borja Rúa, Olalla González o Kike Varela.

La intención del gobierno local, tal como ha dicho, es tener en cuenta tanto al público infantil, como a los jóvenes y a los adultos, por lo que los niños tendrán su propio espacio con actividades específicas y actuaciones pensadas para ellos. Así, habrá hinchables con agua, yincanas o fiesta de la espuma, entre otras propuestas.

Además, a las 21.30 horas comenzará la tradicional Gala Drag, con el actor y showman Carlos Veleiro como maestro de ceremonias. Durante la misma se repartirán 1.800 euros en premios.