Carmela López pide a la Xunta "decisiones e inversión" para que Lugo tenga igual oportunidades que Coruña y Pontevedra

La presidenta de la Diputación de Lugo, Carmela López, a su llegada a la Comisión de Economía del Parlamento de Galicia junto a los diputados del PSdeG Lara Méndez y Julio Torrado - EUROPA PRESS

LUGO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Lugo, Carmela López, ha reclamado a la Xunta de Galicia "decisiones e inversión" para que su provincia tenga las mismas oportunidades que las de A Coruña y Pontevedra. "No podemos confundir tener menos habitantes con necesitar menos recursos", ha avisado.

En la que es su primera comparecencia en el Parlamento de Galicia, Carmela López ha desgranado las cuentas de la institución provincial para el próximo ejercicio, unas partidas que, según ha destacado, se incrementan en casi un 15% hasta los 155,2 millones, 20 millones más que en 2026 gracias al aumento de transferencias del Estado.

En la Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos, la también alcaldesa de Burela se ha preguntado si la Xunta "está haciendo todo lo necesario" para que Lugo tenga las mismas oportunidades que las provincias atlánticas y ha lamentado que lleve "demasiados años esperando por decisiones que son fundamentales para su futuro". "Y cada año que pasa sin tomarlas, las perdemos", ha dicho para asegurar que el "equilibrio territorial no se proclama". "Se construye con decisiones y con inversiones", ha subrayado.

Desde esta convicción y con el objetivo de revertir la sensación de que "desarrollar un proyecto en la provincia sigue siendo demasiadas veces más difícil de lo que debería", ha asegurado que presenta las cuentas que se incrementan en 20 millones de euros con respecto a 2026.

Según ha destacado, este alza próxima al 15% permite ampliar la capacidad de inversión de la institución, cuya inversión real se aumenta de algo más de 19 millones a más de 30 millones en el para el próximo ejercicio. "Esta es una de las cifras más relevantes del presupuesto, porque detrás de este incremento hay recursos destinados a actuaciones en los ayuntamientos, a infraestructuras, a equipos y a la mejora de los servicios públicos", ha apuntado.

Con todo, ha afirmado que un presupuesto no debe valorarse únicamente por su importe, sino por su capacidad de responder a las necesidades del territorio y para convertirse en un centro de inversión de recursos públicos en actuaciones útiles para la ciudadanía.

AVISA DE LAS DIFICULTADES FINANCIERAS DE LOS CONSISTORIOS

En este punto, ha destacado que los 67 ayuntamientos de la provincia representan la primera prioridad de las cuentas y, al igual que hizo en su intervención anterior el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, ha advertido de la dificultades de los consistorios para prestar "cada vez más servicios" con recursos económicos, técnicos y humanos "limitados". Una realidad ante la que, según ha dicho, el Plan Deputación contará en 2027 con 25 millones de euros, 2,75 más.

Como segunda de las prioridades ha citado las "comunicaciones" y ha aprovechado para llamar la atención sobre el hecho de que la Diputación gestione más de 4.200 kilómetros de carreteras mientras que la Xunta, "20 veces más" de presupuesto, tenga "casi tres veces menos" kilómetros de carreteras. En este contexto, ha destacado se reserva una partida de 23,65 millones para el programa de carreteras, un 25% más.

Como tercera prioridad ha citado la atención a las emergencias y ha señalado que, entre otras cuestiones, las cuentas recogen una partida para proyectar un nuevo parque de bomberos y que su gobierno "avanza en una propuesta técnica para la integración de los grupos de emergencias supramunicipales, los GES, en el Consorcio Provincial de Bomberos". "Estamos en condiciones de presentar el documento a la Xunta y reservamos fondos en el presupuesto 2027", ha afirmado.

Carmela ha destacado que una transformación de esta importancia necesita planificación, acuerdos y compromiso económico de las administraciones implicadas y se ha mostrado segura de que serán "capaces de llegar a acuerdos" al sostener que "la Xunta es consciente de esta necesidad".

La cuarta prioridad, según ha indicado, son los cuidados, y ha puesto en valor que las cuentas recojan una partida de 6 millones para la atención a las personas mayores, un 37% más. Sobre este asunto, si bien ha puesto en valor la Red provincial de residencias ha aprovechado para llamar la atención sobre la financiación de estos centros. "Mantener una red pública de atención a las personas mayores requiere recursos suficientes y estables y requiere que las administraciones públicas implicadas establezcan fórmula de cooperación económica que tengan en cuenta el coste real de los servicios", ha dicho.

Por último, ha situado como quinta prioridad las oportunidades y ha subrayado el apoyo a los sectores productivos vitales para la provincia a través de distintas fórmulas como la ayuda a los ganaderos, las inversiones en turismo y dinamización del territorio y su patrimonio material como la red de museos, instalaciones deportivas.

"¿CUÁNTOS AÑOS MÁS TIENE QUE ESPERAR UNA PROVINCIA POR SU FUTURO"

La ronda de intervenciones de los grupos ha sido iniciada por el diputado de Democracia Ouresana, Armando Ojea, quien ha citado la canción 'Blowin' in the Wind' de Bob Dylan para preguntarse "cuántos años tiene que esperar una provincia por su futuro". "La respuesta está flotando en el viento y podríamos decir casi lo mismo de la provincia de Ourense", ha manifestado para asegurar que Lugo y Ourense son "las provincias discriminadas".

Tras ello, la viceportavoz parlamentaria del PSdeG Lara Méndez ha puesto en valor el "esfuerzo inversor" de las cuentas desgranadas por Carmela López, cuyo reparto "se hace con criterios equitativos y justos" para todos los ayuntamientos. "El PP pide que se incrementen en la Diputación de Lugo esos fondos, pero después resulta que el PP en la Xunta deniega que se haga un plan único", ha dicho para asegurar también se trata de unas cuentas "ambiciosas y de futuro".

A renglón seguido, la diputada del BNG Montserrat Valcárcel ha destacado que Carmela López llegó a la Diputación "en un momento difícil" para garantizar que el gobierno del PSOE y el BNG siguiese trabajando y "haciéndolo con estilo propio, escuchando a los 67 ayuntamientos".

"Esa es la mejor forma de empezar", ha considerado para poner en valor asuntos como el elevado nivel de porcentaje de ejecución presupuestaria de la institución. Además, ha reclamado a la Xunta una financiación junta para las entidades locales y "justicia territorial". "No somos una provincia de segunda", ha dicho.

Enfrente, la diputada del PPdeG Nicole Grueira ha iniciado su intervención afeando a Carmela López que sea presidenta "gracias al voto" de José Tomé, quien dejó su cargo al frente de la Diputación tras ser denunciado por una supuesto acoso sexual. "El PSOE lo expulsó de sus siglas pero no renunció a sus votos", ha afirmado para asegurar que "el feminismo no se demuestra con palabras, sino con hechos" y acusar también al BNG de "vender" sus principios en la institución provincial "por un millón de euros".

Dicho esto, ha hablado de "sectarismo" y "opacidad" en la actuación del gobierno provincial y ha sostenido que los alcaldes del PP "deberían tener las mismas oportunidades y recibir el mismo trato". "Seguimos viendo como el gobierno bipartito cierra las puertas a los alcaldes que no son de su color", ha sostenido para asegurar que se "siguen firmando convenios a dedo" con más fondos para determinados consistorios mientras se dejan fuera a otros.

Tras las palabras de la parlamentaria del PP, la presidenta provincial ha cerrado los turnos de debate haciendo una invitación a iniciar un "debate serio" sobre la financiación de los ayuntamientos y sobre las responsabilidades que debe asumir cada financiación.